Jaka Bijol: S Šeškom sva na Otoku pokazala, kaj zmoreva

Eden udarnih adutov slovenske reprezentance, postavni koroški steber obrambne vrste, se je prav veselil preizkušnje z močno hrvaško reprezentanco.

Varaždin, ponosno baročno mesto na severu Hrvaške, je doživel svoj dan D: tekmo državne nogometne reprezentance, bronaste na zadnjem svetovnem prvenstvu, decembra 2022 v Katarju. In ta prva letošnja junijska nedelja je bila prav posebna tudi za slovenski nogomet, saj je na omenjenem prizorišču gostovala naša reprezentanca. Pri tej pa ena vodilnih vlog pripada Jaki Bijolu. Korošec iz Vuzenice že dolgo piše svojo veliko nogometno zgodbo, na ta reprezentančni zbor je prišel po svoji premierni sezoni v izjemni angleški ligi. https://www.delo.si/sport/nogomet/bo-bijol-potopil-west-ham-bo-como-ujel-ligo-prvakov Slednja glede na vložek in posledično kakovost ohranja sloves najmočnejše nacionalne v nogometnem svetu, častilcem najbolj priljubljene športne igre v slovenskem prostoru ni treba ...