  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Jaka Bijol: S Šeškom sva na Otoku pokazala, kaj zmoreva

Eden udarnih adutov slovenske reprezentance, postavni koroški steber obrambne vrste, se je prav veselil preizkušnje z močno hrvaško reprezentanco.
Jako Bijola (levo; desno Vanja Drkušič) v ligi narodov vnovič čaka boj s hitrimi Švicarji. Foto Denis Balibouse/Reuters
Galerija
Jako Bijola (levo; desno Vanja Drkušič) v ligi narodov vnovič čaka boj s hitrimi Švicarji. Foto Denis Balibouse/Reuters
Siniša Uroševič
8. 6. 2026 | 05:00
5:05
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Varaždin, ponosno baročno mesto na severu Hrvaške, je doživel svoj dan D: tekmo državne nogometne reprezentance, bronaste na zadnjem svetovnem prvenstvu, decembra 2022 v Katarju. In ta prva letošnja junijska nedelja je bila prav posebna tudi za slovenski nogomet, saj je na omenjenem prizorišču gostovala naša reprezentanca. Pri tej pa ena vodilnih vlog pripada Jaki Bijolu. Korošec iz Vuzenice že dolgo piše svojo veliko nogometno zgodbo, na ta reprezentančni zbor je prišel po svoji premierni sezoni v izjemni angleški ligi. https://www.delo.si/sport/nogomet/bo-bijol-potopil-west-ham-bo-como-ujel-ligo-prvakov Slednja glede na vložek in posledično kakovost ohranja sloves najmočnejše nacionalne v nogometnem svetu, častilcem najbolj priljubljene športne igre v slovenskem prostoru ni treba ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Slovenska nogometna reprezentanca

Jaka Bijol se veseli tekme s številnimi znanci

Slovenska nogometna reprezentanca bo sezono 2025/26 sklenila v nedeljskem večeru na gostovanju v Varaždinu pri hrvaški reprezentanci.
Siniša Uroševič 6. 6. 2026 | 13:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Bo Bijol potopil West Ham, bo Como ujel ligo prvakov?

Konec tedna bodo v Angliji, Španiji in Italiji napeti boji za Evropo in obstanek. Bo Pep Guardiola na zadnji tekmi pri Man. Cityju pomagal angleškemu nogometu?
Peter Zalokar 23. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Asistent Bijol zapečatil Leedsov obstanek med elito

Leeds je v boju za obstanek v premier league potreboval tri točke in jih tudi dobil, Jaka Bijol je bil podajalec pri prvem zadetku domačih.
1. 5. 2026 | 23:28
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Javni sektor

Zaposlenim v javnem sektorju naj bi se plače zvišale za več kot petino

Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
Preberite več
Novice  |  Svet
Kaj pričakovati

Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 10:47
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Antikomunizem je tako postal absolutni boj, ki upravičuje … malodane vse

Možnost, da bi datum postal iztočnica globlje refleksije o naši totalitarni preteklosti, je majhna. V vsaki vojni so etnične manjšine najbolj na udaru.
Luka Lisjak Gabrijelčič 6. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Pismo iz Bruslja

Janša 4.0 na evropskem odru

Glede na izkušnje iz prejšnjih mandatov bo premier Janez Janša v evropskih razpravah bolj aktiven od Roberta Goloba, tudi s kontroverznimi nastopi.
Peter Žerjavič 7. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Slovenska nogometna reprezentancaJaka BijolBenjamin ŠeškoLeeds United

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Kar edino res šteje

Odstavek Brine Svit v njenem romanu Adiós Buenos Aires potopi v razmišljanje, kako se pravzaprav srečujemo, pozdravljamo, objemamo, mahamo.
Melita Meršol 8. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Od razreza do zrezka

Politični »razrez« ministrov ni le tehnični izraz, temveč beseda z zgodovinskimi in pomenskimi plastmi, ki zbujajo nelagodje.
8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Nezanesljiv evropski partner za obrambo

Čeprav Slovenija povečuje obrambne izdatke, ostajajo dvomi o usklajenosti številk z zavezami in o realni izvedljivosti načrtov.
8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Karikatura
KARIKATURA

Jastrebi

Politiki do javnosti čedalje raje dostopajo brez neprijetnih novinarskih vprašanj.
8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Misel dneva

Iskrica

Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo 8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Nezanesljiv evropski partner za obrambo

Čeprav Slovenija povečuje obrambne izdatke, ostajajo dvomi o usklajenosti številk z zavezami in o realni izvedljivosti načrtov.
8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Karikatura
KARIKATURA

Jastrebi

Politiki do javnosti čedalje raje dostopajo brez neprijetnih novinarskih vprašanj.
8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Misel dneva

Iskrica

Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo 8. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo