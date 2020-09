Jaka Bijol se iz Rusije seli v Nemčijo

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol je zamenjal sredino. Njegov matični klub CSKA iz Moskve je 21-letnega obrambnega igralca do konca sezone posodil Hannovru 96. Vodstvo nemškega drugoligaša ga lahko prihodnje leto odkupi. Po Transfermarktu je njegova tržna vrednost 2,5 milijona evrov.



Bijol je za svoj prejšnji klub CSKA trikrat nastopil v ligi prvakov in šestkrat v evropski ligi. Ob tem je v elitni ruski ligi odigral 53 tekem, v katerih je 1,90 metra visoki Slovenec dosegel pet golov in štiri podaje. Jaka je sicer prve korake kot profesionalni nogometaš naredil pri velenjskem Rudarju. Ko je julija 2017 prestal ognjeni krst v 1. SNL, je imel šele 18 let.



»Hannover 96 je klub, ki spada v prvo ligo. To je velik klub, neverjetno je že, ko pogledaš na štadion. Sem sem prišel, da bi nekaj dosegel. Vsi v Hannovru upajo, da lahko klub vrnemo v prvo ligo,« je Bijol izjavil za spletno stran kluba, ki se mu bo pridružil v soboto popoldne.



»Jaka je naslednji pomemben del sestavljanke za našo ekipo. Je visok igralec, ki uteleša ravno tisto, kar potrebujemo. Je tehnično podkovan, lahko pa tudi prekinja igro. Veseli smo in prepričani, da bo prava okrepitev za nas,« je dejal Gerhard Zuber, športni direktor Hannovra.



Kenan Kocak, glavni trener Hannovra, je dodal: »Bijol je mlad igralec, ki ima že pri 21 letih mednarodne izkušnje s slovensko reprezentanco. Z njim imamo zdaj še eno alternativo v srednji vezni vrsti in vrsto igralca, ki je prej nismo imeli.«