Jaka Bijol v boj s francoskim asom

Tradicionalno je v božično-novoletnih dneh, kar zadeva nogometne arene, najbolj živahno na Otoku. Tekme si sledijo kot po tekočem traku, ta sezona z marsikaterim presenetljivim izidom privablja še posebno pozornost. Kajpak tudi pri nas, saj sta dva vidna slovenska reprezentanta, Jaka Bijol v Leedsu ter Benjamin Šeško v taboru Manchester Uniteda, nenehno pod drobnogledom.

Prvi med omenjenima se je očitno zelo uspešno prilagodil na novo okolje, številni privrženci tradicionalnega kluba si ne znajo več predstavljati udarne enajsterice brez postavnega Korošca. Tudi otoški poročevalci, vajeni zelo visokih kriterijev kakovosti v najdražji ligi stare celine, so navdušeni ob zadnjih Bijolovih predstavah. »Pred dnevi je imenitno ustavil Igorja Thiaga, udarnega Brentfordovega strelca, imenitno bi bilo, ko bi zdaj ponovil učinek proti Jean-Philippu Mateti,« so v pričakovanju drevišnje tekme Leeds United vs. Crystal Palace ter dvobojem med slovenskim in francoskim reprezentantom zapisali v dnevniku Yorkshire Evening Post. Nocoj bo vroče tudi v Liverpoolu: pri Evertonu bo gostoval Arsenal, že od začetka sezone na vrhu razpredelnice, zdaj z dvema točkama naskoka pred prebujenim Manchester Cityjem.

Mestni tekmec slednjega pa z našim Šeškom kuje načrt o jutrišnji zmagi v Birminghamu. Domača Aston Villa je v tej sezoni zelo konkurenčna, pred njo sta na lestvici le omenjena Arsenal in ManCity, v taboru »rdečih vragov« iz Manchestra pa je vse prej kot umirjeno in optimistično. Zadnje dneve je osrednja tema pogovorov med množico navijačev napovedan odhod kapetana Bruna Fernandesa po koncu sezone, na včerajšnji novinarski konferenci, ki naj bi jo namenili predvsem napovedi prihajajočega nedeljskega gostovanja pri Aston Villi, so tako več kot o tej tekmi razpravljali o namigih 31-letnega portugalskega reprezentanta. Slovenski as Šeško se vrača po poškodbi, nazadnje je na tekmi z Bournemouthom vstopil v igro v 69. minuti, tokrat bi utegnil igrati več.

Slavje v Kvarnerju

V večini ligaških tekmovanj po Evropi pa sledijo zimske počitnice, pri nas in denimo v Avstriji so se začele ta teden, zdaj bo napočil čas za oddih tudi v slovenski južni soseščini. Na Hrvaškem je v teh dneh največ nasmejanih nogometnih obrazov zaznati v Kvarnerskem zalivu, saj se je Rijeka, podobno kot pri nas Celje, uvrstila v pomladno nadaljevanje konferenčne lige. Za hrvaške prvake je to odmeven dosežek, ki privablja tudi posebne spomine – po 46 letih bo ta klub, navzlic vmesnim vrhunskim izidom, doživel evropsko pomlad. Nazadnje marca 1980, ko je 25.000 navzočih na legendarni Kantridi gledalo domačo Rijeko v četrtfinalu tedanjega pokala pokalnih zmagovalcev z močnim Juventusom. Moštvi sta se razšli brez golov – 0:0.

Toni Fruk je vodilni igralec Rijeke. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

In prav takšen je bil tokrat izid v zadnjem kolu konferenčne lige v Krakovu, kjer je hrvaško moštvo izpulilo točko favoriziranemu Šahtarju iz nesrečnega Donjecka. Pri Rijeki, ki se bo od sanjske sezone s šampionsko in pokalno lovoriko poslovila jutri doma z Gorico, tokrat ni bilo našega reprezentanta Dejana Petrovića, zaradi treh rumenih kartonov je moral počivati. Še naprej pa ostaja eden od udarnih adutov trenerja Victorja Sancheza, ki očitno po uspešni zgodbi pri Olimpiji lepo poglavje piše tudi ob Jadranskem morju.