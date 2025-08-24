Jaka Bijol z rezervne klopi gledal potop, Benjamin Šeško popoldan v Fulhamu

Nogometaši Arsenala so v 2. kolu angleškega prvenstva s 5:0 premagali Leeds, pri katerem slovenski reprezentant Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro. Topničarji so po visoki zmagi skočili na vrh razpredelnice, za njimi je Tottenham, ki je v gosteh z 2:0 premagal Manchester City in prav tako ostal stoodstoten po dveh krogih.

Arsenal je na tekmi drugega kroga deloval precej bolj učinkovito in povezano kot ob zmagi v prvem krogu proti Manchester Unitedu (1:0), pri katerem je takrat debitiral drugi Slovenec v premier ligi Benjamin Šeško.

Tudi tokrat so topničarji blesteli ob prekinitvah. Dva gola je tako po podaji iz kota v osrčje kazenskega prostora dosegel Jurrien Timber, in sicer za vodstvo z 1:0 ter 4:0.

Tottenham je pod taktirko novega trenerja Danca Thomasa Franka v gosteh presenetil Manchester City in Pepa Guardiolo (desno). FOTO: Peter Powell/Reuters

Vmes sta bila natančna še Bukayo Saka prav po podaji Timberja ob koncu prvega polčasa ter novinec v dresu topničarjev Viktor Gyökeres po samostojni akciji v 48. minuti. Šved, ki bo čez slaba dva tedna z reprezentanco v kvalifikacijah za SP gostoval v Stožicah proti Sloveniji, je ob koncu dvoboja postavil še piko na i z zadetkom z bele pike.

Leeds si ni priigral izrazitih priložnosti, a tudi po visokem porazu ostaja v sredini lestvici po slavju v prvem krogu proti Evertonu (1:0).

Bijol, ki je to poletje za 18 milijonov evrov prestopil iz Udineseja, je po dveh krogih še brez nastopa za Leeds. Dvoboj prvega kroga je izpustil zaradi kazni ob koncu minule sezone italijanskega prvenstva, danes pa je obsedel na klopi.

Je pa na tekmi v dresu Arsenala debitiral komaj 15-letni Max Dowman, ki velja za enega največjih talentov angleškega nogometa. S tem je postal drugi najmlajši debitant (15 let, 236 dni) v premier ligi za prav tako članom Arsenala Ethanom Nwanerijem (15 let, 181 dni).

Na tekmi je Dowman, ki bo zadnji dan tega leta praznoval 16. rojstni dan, deloval zelo zrelo, priigral pa je tudi enajstmetrovko za zadnji gol na tekmi.

Na prvi današnji tekmi je Tottenham v gosteh premagal Manchester City z 2:0 in je zavoljo slabše razlike med danimi in prejetimi zadetki na lestvici tik pod Arsenalom.

Ostale popoldanske tekme so pripadle domačinom. Bournemouth je bil z 1:0 boljši od Wolverhamptona, Brentford je z enakim izidom premagal Aston Villo, Burnley pa je z 2:0 opravil s Sunderlandom.

Že v petek je Chelsea v gosteh visoko ugnal West Ham (5:1), v nedeljo pa bo na priložnost čakal še Šeško. Njegov Manchester United se bo v gosteh pomeril s Fulhamom (17.30). V nedeljo bosta še tekmi Everton – Brighton in Crystal Palace – Nottingham, v ponedeljek pa Newcastle – Liverpool.