Jaka Bijol: Želim si še več takšnih trenutkov

Kaj bi bilo, če bi Jaka Bijol vztrajal na belih strminah in glede na svoj nesporni športni talent obogatil zelo ozko bazo slovenskega alpskega smučanja? Tega ne bomo nikdar izvedeli, podobno kot ne, kakšna bi bila usoda teniškega zvezdnika Jannika Sinnerja, nekoč italijanskega državnega prvaka med najmlajšimi v veleslalomu, če bi namesto z loparjem še danes tekmoval na snegu. Prvi med omenjenima je že dolgo eden vodilnih slovenskih nogometašev, v teh dneh je v središču pozornosti v najmočnejši ligi na svetu. Na Otoku je zablestel pri Leeds Unitedu, danes je pred njim velika tekma z Liverpoolom.

Nogometna Slovenija v Angliji še nikdar ni imela dveh igralcev hkrati, ki bi bila pod tako natančnim drobnogledom. Benjamina Šeška je pri Manchester Unitedu ustavila poškodba kolena, a vrnitev k tekmovalnemu ritmu ni oddaljena, mediji na Otoku namigujejo, da bi morda lahko igral že na ponedeljkov večer, ko bodo »rdeči vragi« sklenili pisano nogometno kolo z gostovanjem v Wolwerhamptonu. Prav analize v britanskem tisku pa ne skrivajo navdušenja nad zadnjo Bijolovo predstavo na tekmi Leeds United vs. Chelsea.