Jalovi Maribor bi lahko igral še dolgo v noč in ne bi dosegel gola

Ljubljana

V 98. štajerskem derbiju je Celje doseglo 19. zmago.

Bravo je zaostajal z 0:1, vendar premagal Domžale.

Po Olimpiji je odpisani Rudar presenetil še Muro.

Mitja Lotrič je s prjektilom potpil Mariborčane. FOTO: Tadej Regent/Delo

Celje : Maribor 2:0 (0:0)



Štadion Z'dežele, gledalcev 1800, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj).



Strelca: 1:0 – Vizinger (Benedičič, 56), 2:0 – Lotrič (Vizinger, 89).



Celje: Rozman, Kadušić, Stojinovič, Zaletel, Marandici, Benedičič, Ćalušić, Kerin, Božić (od 77. Plantak), Lotrič, Vizinger.



Maribor: Pirić, Peričić (od 87. Mulahusejnović), Mitrović, Koblar, Viler, Vrhovec (od 63. Mihelič), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Kotnik (od 63. Tavares), Mešanović; rdeči karton: Mulahusejnović (90/2RK).



Streli: 10:11; na vrata: 6:4; posest žoge v %: 40:60; koti: 6:11; prekrški: 19:16...



Mura : Rudar 1:1 (1:0)



Štadion Fazanerija, gledalcev 2000, sodnik Aleksandar Matković (Ravne).



Strelca: 1:0 – Karničnik (37), 1:1 – Lelić (Filipović, 55).



Mura: Zalokar, Šturm, Maruško, Kaučič, Karničnik, Horvat, Brkić (od 63. Bobičanec), Kouter, Filipović (od 78. Šušnjara), Mandić, Žižek (od 69. Maroša);



Rudar: Radan, Kašnik, Pavlović, Ćosić, Džinić, Filipović, Anđelković, Črnčič (od 78. Vošnjak), Kuzmanović, Radić, Petrović (od 46. Lelić).



Streli: 16:9; na vrata: 7:2; posest žoge v %: 58:42; koti: 12:3; prekrški: 11:8.



Bravo : Domžale 2:1 (0:0)



Šp. park Šiška, gledalcev 650, Dragoslav Perić (Kranj).



Strelci: 0:1 – Vuk (Vujadinović, 55), 1:1 – Brekalo (Trontelj, 58), 2:1 – Baturina (Žinko, 81).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kirm (od 79. Orginec), Agboyi, A. Matko (od 66. Kramarič), Nukić, Baturina (od 90. Primc);



Domžale: Mulalić, Sikošek (od 67. Urbančič), Vujadinović, Ilić, Žinić, Kim, Svetlin (od 87. Lazarević), Husmani, Podlogar, Jakupović, Vuk (od 74. Sikimić).



Streli: 10:10; na vrata: 6:4; posest žoge v %: 42:58; koti: 5:6; prekrški: 21:13.



V torek – Aluminij : Olimpija 1:2



Danes: Tabor – Triglav (15.00)



Vrstni red: Olimpija 47, Maribor 43, Celje in Aluminij po 42, Mura 38, Triglav 27, Domžale 26, Bravo 25, CB24 Tabor 23, Rudar 10.



Tudi mojster Rok Kronaveter dela napake

Ko je šlo še za nohte, v Celju niti Marcos Tavares ni mogel pomagati nemočnim Mariborčanom. FOTO: Tadej Regent/Delo

Bravo poglobil krizo Domžal

- Maribor je veliki poraženec 24. kola 1. SNL. Zmagovalca sta Celje in Olimpija, slednja ima po porazu prvakov v štajerskem derbiju na vrhu znova štiri točke prednosti. Celjska junaka zmage z 2:0 sta bila strelca golov v drugem polčasuin. Mariboru v neprijetni kategoriji poražencev delata družbo še Domžale, ki jim je tretji spomladanski poraz prizadejal Bravo, in Mura, ki je v Fazaneriji igrala le neodločeno z Rudarjem.Včerajšnji paket prvenstvenih tekem je s tremi točkami proti zadnjemu Rudarju zaokrožila še Mura, toda rdeča nit je bila tekma v Celju. Danes bo še zadnja tekma kola v Sežani. Kaj zmorejo naviti Celjani in kakšna je realnost Maribora? To sta bila ključna vprašanja pred derbijem štajerskih tekmecev. Oboji so v prvih treh tekmah osvojili po pet točk, a Celjani so pustili boljši vtis in dajali podobo moštva, ki je v vzponu in v boljši formi.Prvi polčas ni razkrival razmerja sil, saj je bil Maribor z izjemo uvodnih desetih minut boljši in več pri žogi. Le pred vratini zmogel čarobne poteze, s katero bi jalovo premoč spremenil v vodstvo. Celjani so po malem razočarali, čeprav je bilo čutiti, da so šprintersko razpoloženi, toda odločili so se za taktično previdnost, kar sicer ni v skladu s filozofijo trenerjaToda celjska računica se je izšla. »Prvi polčas smo preživeli in vedeli smo, da se nam bo slejkoprej ponudila priložnost. In se nam je,« je po tekmi domači načrt razkril Lotrič. Do 56. minute so Celjani potrpežljivo čakali in dočakali svoj trenutek. Prvi mariborski možje s slabo podajo globoko na tekmečevi polovici omogočil bliskovit nasprotni napad Celjanov. Povlekel in z izvrstno podajo ga je peljal, s 15. ligaškim golom pa z bližine prefinjeno zaključil Dario Vizinger.Maribor je bil tako rekoč v nerešljivem položaju, saj ni vajen narekovati igro in s kombinatoriko lomiti tekmeca, zato je bila celjska naloga lahka. Z nemško disciplino in italijansko taktično dovršenostjo so Celjani onemogočili vse poskuse neustvarjalnih Mariborčanov. V 89. minuti pa so bili domači za vse dobro nagrajeni še z drugim golom. Mojstrskim in vrednim občudovanja. Kot iz topa je Lotrič sprožil z 20 metrov in neubranljivo zadel levi zgornji kot vrat nemočnega vratarja. Mariborskih upov je bilo konec.»Lahko bi igrali še dolgo v noč, a ne bi dosegli gola. V prvem polčasu smo imeli vse v naših nogah, izgubljena žoga in celjski gol sta porušila vse. Celjani so dobili zanos, nam pa niti blizu ni uspelo priti,« je bil odkrit mariborski trener, ki je poskušal z vsemi orožji. Zadnje v podobi mladega napadalcase je izšlo z izključitvijo po petih minutah igre.Domžale drsijo navzdol, namesto da bi plezale navzgor. V Sp. Šiški so kljub vodstvu še tretjič spomladi izgubile in zaostrile bitko za 8. mesto oziroma med moštvi, ki ne želijo igrati dodatnih kvalifikacij za obstanek.je prižgal domžalsko luč, a zadnjo besedo je imel Bravo. Kaznoval je dve slabi obrambni posredovanji, drugo s svojim tretjim golom zimski novinecVečerno presenečenje je v Fazaneriji pripravil še nepopustljivi in že odpisani Rudar. Tudi brez trenerja, ki je zaradi bolezni ostal v Velenju, ni dopustil, da bi se razpadel. Tudi ne po spektakularnem golu z 20 m. Sobočanom je načrte na začetku drugega polčasa po lepi akciji z glavo prekrižal