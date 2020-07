Jan Oblak & Co. zanesljivo premagali tudi Majorčane

Ljubljana – Nogometaši madridskega Atletica so s slovenskim reprezentančnim vratarjemna čelu slavili novo zmago v elitni španski ligi. »Žimničarji« so v dvoboju z igralci Mallorce potrdili vlogo velikih favoritov in zanesljivo zmagali s 3:0 (2:0).Koliko so »Atleti« na papirju boljši od tekmecev, kaže tudi položaj na lestvici »primere division«. Medtem ko Madridčani držijo odlično tretje mesto in so tako na najboljši poti, da si priigrajo nastop v ligi prvakov 2020/21, so nogometaši Mallorce na predpredzadnjem 18. mestu in na ta način na pragu izpada v drugo špansko ligo.