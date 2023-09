Ne zanima ga, kaj si mislijo drugi, otroci bodo zagotovo ponosni

Še vedno odmeva spektakularen madridski mestni derbi, v katerem je Atletico z izidom 3:1 strl odpor Reala. Dotlej vodilni klub španske lige ni pariral rdeče-belim po merilih motiva, intenzivne igre in pripravljenosti za pravi spopad, poraz Reala pa je unovčila Barcelona, ki je skočila na vrh lestvice la lige. Med vidnejšimi akterji Atletica sta bila dvakratni strelec Alvaro Morata in vratar Jan Oblak. Oba sta prejela oceni 9, kakršno prejeli tudi Jose Gimenez, Saul in trener Diego Simeone.

Visoka ocena Jana Oblaka

»Zanesljiv je bil pri prvem nevarnem strelu Kroosa, ko je smer žoge nehote spremenil Koke. Brez težav tudi po strelu Valverdeja z glavo. Ni mogel veliko pri strelu Kroosa za gol z neposredne bližine, je pa nato ustavil še en njegov strel. Podobno je bilo v drugem polčasu, ko je izjemno nevarno streljal Brahim Diaz,« so zapisali o Oblaku pri dnevniku Marca.

Trener Atletica Diego Simeone v svojem slogu. FOTO: Thomas Coex/AFP

Trener Atletica Simeone se ni zmenil za statistiko v »prid« Reala (posest žoge 36:64, streli 10:20, na vrata 4:5, koti 6:11). »Igrali smo na način, ki ga imajo navijači radi, v takšnem vzdušju in s takšno podporo smo resnično še močnejši,« je zatrdil Argentinec, ki je izpostavil moštveno delo, ki so ga opravili Morata, Koke in Witsel: »Kaj si o tem mislijo drugi, pa me ne zanima. Po mojem mnenju smo igrali odlično v obrambi in napadu. Posebej me veseli, da bodo otroci jutri ponosno odšli v šolo v majicah Atletica Madrida.«