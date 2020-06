Jan Oblak do prve stotice hitreje kot kdorkoli drug

Ljubljana



»Najpomembnejša je zmaga«

Jan Oblak je najboljši vratar na svetu, pravi tudi soigralec Mehičan Hector Herrera. FOTO: Reuters

je sinoči postal najmlajši vratar v zgodovini španskega nogometne lige (LaLiga), ki je stotič ohranil mrežo nedotaknjeno. In hkrati tudi prvi tuji vratar. Ta podvig se mu je posrečil na gostovanju pri Osasuni, kjer se je tudi Atleticu, ki pod taktirko trenerja Diega Simeoneja neguje zelo discipliniran nogomet brez strelskih presežkov, posrečil manjši čudež, saj je gostiteljem zabil kar pet golov (2,).Škofjeločan je za Atletico igral 182 tekem, z vrha »najhitrejših« pa je sklatil, ki je za prvih sto tekem brez gola potreboval 222 tekem. Bivši vratar Barcelonapa 227 tekem.»Prišel sem do lepe številke, upam, da jo bom še izboljšal. Toda rekordi me ne zanimajo, pomemben je izid moštva. Njegov cilj so zmage, če jih dosežemo brez prejetega gola, je še lepše,« je bil kratek in jedrnat 26-let slovenski reprezentant, o katerem je po izjemnem dosežku z izbranimi besedami govoril tudi soigralec Mehičan»Vsak dan ga vidim, kako trenira in kako se pripravi za tekmece. Da, najboljši vratar na svetu je in privilegij je, da z njim delim slačilnico in da sem z njim na igrišču.«Oblak ima tudi najboljši izkupiček tekem brez gola v odstotkih, saj na kar 55 odstotkov tekmah ohrani mrežo nedotaknjeno. V tem je debelo pred drugimi, tudi pred legendarnimi vratarji španskega prvenstva, kot sta dolgoletni vratar Barcelone, ki je v karieri v 622 tekmah zbral 235 tekem brez gola (37,8 %) in Realovi št. 1(542 tekem, 213 brez prejetega gola) ter(510/177).