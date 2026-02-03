Jan Oblak dobil pomoč, Atletico je šel v nakupe in odštel veliko milijonov evrov

Potem ko se je španskemu nogometnemu prvoligašu Atleticu iz Madrida, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Jan Oblak, pridružil 28-letni nigerijski reprezentant Ademola Lookman, je klub objavil še dve okrepitvi. V Madrid k tretjemu klubu v la ligi prihajata še mehiški vezist Obed Vargas in španski reprezentant do 21 let Rodrigo Mendoza.

Lookman, ki je v finalu evropske lige 2024 zadel hat-trick, se v špansko prestolnico seli do leta 2030 iz italijanske Atalante za 40 milijonov evrov.

V Londonu rojeni nogometaš je kariero začel pri Charltonu in nadaljeval pri Evertonu. Sledila je selitev v Leipzig, kot posojen je igral še za Fulham in Leicester, preden se je leta 2022 preselil v Bergamo k Atalanti.

»Doseči hat-trick v evropskem finalu in dvigniti pokal z Atalanto po 61-letni suši bosta najbolj ostala v mojem spominu. Prav tako nagrada za afriškega igralca leta 2024 v dresu Atalante,« je na omrežju X zapisal Lookman.

Poleg Nigerijca se v Madrid seli tudi 20-letni mehiški vezist Obed Vargas iz Seattle Sounders, ki je za rdeče-bele lani igral v poletni ligi.

Nova okrepitev je tudi mladi španski reprezentant Rodrigo Mendoza, ki je doslej igral za Elche. Zanj so pri Atleticu odšteli 20 milijonov evrov, Mendoza pa je podpisal pogodbo do 2031.