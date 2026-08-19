Jan Oblak h klubu 400, Vanja Drkušić pred premiero

Ko reprezentanca osvoji naslov na nogometnem mundialu, se evforija nato prenese tudi v novo sezono na tribune štadionov v njeni državi. Tako je zdaj v Španiji, kjer se je izjemoma zastor domačega nogometnega prvenstva dvignil prej kot v primerljivih deželah z močnimi ligaškimi tekmovanji – Angliji, Nemčiji ali Italiji. Po imenitnem svetovnem prvenstvu za Španijo je navzoče veliko pozitivne energije, priljubljeno tekmovanje privablja pozornost tudi krepko onstran državnih meja, kajpak tudi v Sloveniji, od koder prihajata Jan Oblak in Vanja Drkušić.