Jan Oblak: Le pametna igra vodi k uspehu

Ni dvoma, da je že dolgo št. 1 v slovenskih vratih pod posebnim drobnogledom. A kako naj bo drugače, če je Jan Oblak dobro desetletje med vodilnimi čuvaji mreže na stari celini, njegov status pri uglednem Atleticu iz Madrida pa vedno znova potrjuje, kako ga spoštujejo tako strokovnjaki kot armada privržencev. Pri slovenski reprezentanci mu pripada vloga kapetana, s svojimi izkušnjami in znanjem pogosto prevesi tehtnico na stran naše izbrane vrste.

Nazadnje je nekajkrat rešil moštvo ob poskusih odličnih švicarskih reprezentantov, tudi njegov Atletico v zadnjih tednih v domačem prvenstvu še zdaleč ne bi zbral toliko točk, če ne bi imel v vratih slovenskega asa. In zdaj je pred njim spet izjemen večer v razprodanih Stožicah. Proti reprezentanci Kosova, ki ji zdaj v boju za uvrstitev na SP 2026 kaže bolje kot naši vrsti, bo s soigralci garal za novi uspeh.