Jan Oblak in Atletico takoj z branilcem naslova Liverpoolom

Ljubljana - Atletico Madrid – Liverpool, Real Madrid – Manchester City, Borussia Dortmund – Liverpool, Atalanta – Valencia, Chelsea – Bayern, Lyon – Juventus, Tottenham – Leipzig, Napoli – Barcelona. To so pari osmine finala lige prvakov, ki se bo drugo leto s prvimi tekmami začela 18. februarja (druge prve tekme bodo še 19., 25., 26. februarja). Povratne tekme bodo 10., 11., 17. in 18. marca.



Jan Oblak in njegov Atletico Madrid sta pred najzahtevnejšo nalogo. Žreb jima je namenil kar branilca naslova Liverpool. Veliko več zadovoljstva je v taboru Atalante. Josip Iličić in drugi igralci moštva iz Bergama se bodo merili z Valencio, ki ne kotira med najboljše.



Največji posladek ali kar eden od mogočih finalov pred finalom bosta uprizorila Real Madrid in Manchester City.



Natančnejši spored bo znan pozneje.