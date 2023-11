Jan Oblak in drugi rdeče-beli zapravili priložnost za skok na vrh

Atletico Madrid je zamudil priložnost, da bi se zavihtel na vrh lestvice španskega nogometnega prvenstva. V 11. kolu je končal niz šestih ligaških zmag in izgubil v gosteh pri Las Palmasu z 1:2 (Kirian Rodriguez 51., Benito Ramirez 75.; Alvaro Morata 83.). Če bi zmagal, bi se izenačil z vodilnim Realom in Girono.

Neprepričljiv je bil tudi vrata Jan Oblak, ki z leti izgublja svoj vratarski sij, kar je za vratarje nenavadno. Zanje velja, da Izkušenejši, ko so, boljši so. Slovenski zvezdnik šele prihaja v najboljša leta, star je komaj 30 let.

»Las Palmas je bil odličen. Ni nam dovolil, da igrati. Onemogočal nam je iznos žoge. V nobenem trenutku se nismo počutili udobno. Vsaka tekma v tej ligi je težka, in če ti ne gre tako, kot si želel, izgubiš proti vsakomur. Las Palmas je odlično moštvo, igra dober nogomet in to je pokazal,« je Škofjeločan ocenil tekmo na Kanarskih otokih. Ohranil je mirnost.

»Imeli smo nekaj priložnosti, tekmeci malo, a so svoje spremenili v gol. Res škoda, končali smo niz zmag. To je nogomet. Kaj naj storimo? Dvignemo glave, v torek nas čaka pomembna tekma, ki jo moramo zmagati,« je usmeril pogled v naslednje dneve in ga dopolnil še v prihodnost.

»Ni evforije, prvenstvo je še dolgo. Ni pomembno, ali smo na vrhu zdaj, tekem je veliko. Pomembno je, da ostajamo dobri, čvrsti, da imamo dvignjene glave in napredujemo ter zmagujemo. Prepričan sem, da bomo na koncu prvenstva srečni,« je petkov večer zaključil Slovenec, ki je v tej sezoni v La Liga prejel 11 golov v enajstih tekmah.