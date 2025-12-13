Jan Oblak in druščina končno do zmage v španskem prvenstvu

Čeprav je bil vratar Jan Oblak enkrat premagan so nogometaši madridskega Atletica so v španskem prvenstvu z 2:1 premagali Valencio. Prvi zadetek je prispeval kapetan Koke, končni rezultat pa je z mojstrskim golom postavil izkušeni Antoine Griezmann. Moštvo trenerja Diega Simeoneja ostaja na četrtem mestu la lige, za vodilno Barcelono, ki pozneje gosti Osasuno, pa zaostaja šest točk.

Atletico se je po počasnem začetku sezone hitro vrnil v boj za španski naslov, nato pa je v začetku decembra doživel dva boleča zaporedna ligaška poraza proti Barceloni in Athletic Bilbau. Po zmagi v ligi prvakov pri PSV-ju iz Eindhovna sredi tedna je madridska ekipa na domačem štadionu prikazala zanesljivo predstavo. »V Ligi prvakov smo vložili veliko energije, težko smo našli pravi ritem, na koncu pa so bili rezervisti tisti, ki so prinesli iskro in hitrost, da smo lahko danes zmagali,« je za španske medije povedal Griezmann, ki je v igro kot zmagovita menjava vstopil v drugem polčasu.

Antoine Griezmann je mojstrsko zaustavil žogo in jo naposled pospravil v mrežo Valencie. FOTO: Javier Soriano/AFP

Prvi zadetek za domače je v 17. minuti dosegel Koke, ki je v mrežo vratarja Julena Agirrezabale mojstrsko pospravil eno izmed odbitih žog. V 35. minuti je Oblaka premagal Pepelu, a je bil zadetek po pregledu posnetka razveljavljen. A gostje, ki v španskem prvenstvu zasedajo 16. mesto, so izenačili v 63. minuti, ko je bil natančen Lucas Beltran.

Veselje ni trajalo dolgo, le enajst minut kasneje je zadel Griezmann, ki je z levico mojstrsko zaustavil dolgo podajo Marca Pulbilla in dosegel fantastičen rezultat. Čez nekaj minut je bil zadetek Alexandra Sørlotha razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Barcelona nocoj na štadionu Camp Nou gosti Osasuno, v nedeljo pa drugouvrščeni Real Madrid gostuje pri Alavesu. Tekma bo zelo zanimiva, saj je položaj trenerja galaktikov Xabija Alonsa pod velikim vprašanjem, zato nujno potrebujejo zmago.