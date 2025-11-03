Jan Oblak in Jose Mourinho imata pred sabo isti cilj

Prvi teden v novembru prinaša tudi vrnitev Uefine lige prvakov. V 4. kolu bodo pritegnili pozornost predvsem veliki derbiji. V torek zvečer bo največ oči uprtih v spektakel med Liverpoolom in madridskim Realom, v spopad finalistov iz leta 2022, ki je v Parizu pripadel Špancem. Ob isti uri bo tokrat podobno napeto na drugem pariškem štadionu, ko se bosta merila evropski prvak PSG in izjemno močni Bayern München.

Nujno zmago nad lizbonskim Sportingom bo lovil novi trener Juventusa Luciano Spalletti, spodrsljaj pa je prepovedan tudi za Atletico Madrid. Moštvo, ki ga vodi trener Diego Simeone, ima po treh kolih le tri točke, to je premalo za ambicije kluba, ki ga med vratnicama zastopa Jan Oblak. Rdeče-beli bodo gostili belgijski klub Union St. Gilloise.

Erling Haaland blesti v majici Manchester Cityja. FOTO: Phil Noble/Reuters

Sreda in liga prvakov? Gotovo bo zanimivo spremljati, kako bo Erling Haaland v majici Manchester Cityja na drugi tekmovalni dan lige prvakov torpediral svoj nekdanji klub Borussio Dortmund. Svojo prvo točko v tej sezoni lige prvakov pa bo lovila Benfica, to bo kar pravšnji izziv za njenega trenerja Joseja Mourinha, ki na štadionu luči ni začel najbolje. Bayer Leverkusen bo tekmec po meri in jamstvo za gledljiv spektakel v Lizboni.

Liga, prvakov, 4. kolo, torek:

Napoli – Eintracht Frankfurt (torek, 18.45)

Slavija Praga – Arsenal (18.45)

Atletico Madrid – Union St. Gilloise (21)

Liverpool – Real Madrid (21)

Bodö/Glimt – Monaco (21)

Juventus – Sporting (21)

Olympiakos – PSV (21)

Tottenham – København (21)

PSG – Bayern München (21)

Trener Jose Mourinho vodi Benfico. FOTO: Scott Heppell/Reuters