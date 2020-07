Jan Oblak in Josip Iličić čakata na tekmeca

Ljubljana

Stadion RheinEnergie v Kölnu bo gostil finalni turnir evropske lige. FOTO: Pool New/Reuters



Evropska liga v Nemčiji

- Evropska nogometna zveza (Uefa) bo štiri mesece po prekinitvi lige prvakov zaradi pandemije novega koronavirusa danes opravila žreba četrtfinalnih parov lige prvakov in evropske lige. Žreb parov v ligi prvakov se bo pričel ob 12. uri, v evropski ligi pa ob 13. uri.Uefa, ki jo bodi Slovenec, je zavoljo pandemije novega koronavirusa odločila, da bo med 12. in 23 avgustom v Lizboni priredila zaključni turnir osmih najboljših ekip v ligi prvakov. V izločilnih bojih bo v četrtfinalu in polfinalu le ena tekma in ne dve, kot je običajno, vse tekme pa bodo odigrane za zaprtimi vrati.V četrtfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini so se že uvrstili Atalanta iz Bergama, Atletico Madrid, Leipzigin PSG.Za štiri prosta mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1).Uefa je odločila, da bodo te štiri neodigrane tekme lige prvakov na sporedu 7. in 8. avgusta, Juventus, Bayern, Manchester City in Barcelona pa jih bodo lahko priredili na svojih stadionih.Uefa načrtuje, da bodo evropsko ligo lahko dokončali z enakim formatom, torej najboljša osmerica bo odigrala turnir v Nemčiji, finale pa bo predvidoma 21. avgusta v Kölnu.Na prvih tekmah osmine finala evropske lige je Istanbul Basaksehir doma premagal Koebenhavn z 1:0, Manchester United je v Linzu slavil s 5:0, Šahtar v Wolfsburgu z 2:1, Basel pa je v Frankfurtu ukanil Eintracht s 3:0. Glasgow Rangers so doma izgubili proti Bayerju iz Leverkusna z 1:3, pirejski Olympiakos in Wolverhampton sta se razšla z neodločenim izidom 1:1., in Getafejem sploh še nista bila odigrana. Uefa je odločila, da bodo te ekipe odigrale le po eno tekmo, ki bosta – tako kot druge povratne tekme v tem tekmovanju – na sporedu 5. in 6. avgusta.