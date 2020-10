FOTO:Jan Oblak in soigralci oktobra merijo na vse tri zmage

Prvi trening v Stožicah, zadnji v Kišinjovu

Jan Oblak bo oktobra prvo ime v ekipi Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Miha Mevlja bo tudi med oktobrsko akcijo eden od stebrov slovenske obrambe. FOTO: Jože Suhadolnik



Kek pričakuje boj za vse tri zmage

Matjaž Kek med nagovorom nogometašev pred treningom v Stožicah. FOTO: J. S.

Slovenska nogometna reprezentanca ima oktobra lepo priložnost za dvig kotacije svojih delnic v »očeh« navijačev. Ti je ne morejo spremljati na štadionih, številni je ne vidijo niti na TV zaslonih, zato bi pozitivne novice s tekem proti San Marinu,inblagodejno učinkovale na ozračje v nogometni Sloveniji. To je izhodišče za četo, ki jo je zbral v metropoli selektorSredin večer v Stožicah (20.45) bo le ogrevanje za izziva, ki čakata Slovence v naslednjih dneh. Prijateljska tekma sbi lahko ozaljšala individualno statistiko nekaterih reprezentantov in tudi številnih novincev, ki jih bo poslal nad goste Kek.inso le nekateri igralci, ki bodo poskušali v dvoboju z apeninskim avtsajderjem opozoriti nase in si podaljšati bivanje v jati najboljših slovenskih nogometašev za naslednje izzive.Tudi Kek je napovedal številne spremembe za sredin, saj želi razširiti bazo morebitnih alternativnih rešitev za pomembnejše prihodnje tekme. Slovenci bodo namreč oktobra igrali dve tekmi v Uefini ligi narodov, obakrat bodo gostovali, in sicer jih čaka, tri dni pozneje še merjenje moči z Moldavijo.Njihovo izhodišče je obetavno: Slovenija namreč kotira na vrhu skupine lige narodov C3 skupaj z Grčijo (obe po 4 točke), Kosovo in Moldavija imata po eno.bodo minimalen cilj slovenske odprave, želja je vseh šest.Slovenci so se zbrali ob severni ljubljanski obvoznici, nekateri so popoldne že vadili na pomožni zelenici v Stožicah. Danes bodo opravili še uradni trening na osrednjem igrišču betonskega mastodonta, v sredo jih čaka San Marino. Kapetanski trak pripada vratarjuKek bo nato v četrtek in petek gostoval na Brdu pri Kranju, v soboto zjutraj pa bo slovenska delegacija poletela proti kosovski metropoli, kjer bo v soboto reprezentanca že vadilav Prištini. Isti objekt bo prizorišče nedeljske (20.45) tekme v ligi narodov.Štadion Zimbrujabo nato naslednjo sredo četrta postaja Slovenije v Uefini ligi narodov (20.45), po kateri bo že možno bolj realno oceniti doslej opravljeno.»Kaj pričakujem? Na vsaki od treh tekem bomo merili na zmago, čeprav to še zdaleč ni samoumevno. V vsakem primeru bosta predvsem gostovanji na Kosovem in v Moldaviji odgovorili na več vprašanj in nam dali informacijo o tem, kam trenutno sodimo,« je sporočil Kek pred današnjo novinarsko konferenco v Stožicah.