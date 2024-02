Edina težava Jana Oblaka? Močno sonce

V nadaljevanju preberite:

Manj kot štirje meseci so do prve tekme slovenske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu in še dva dneva manj do premiere eura 2024 v Münchnu. Daleč je torej do letošnjega nogometnega vrhunca, bližje pa je nov spektakularen večer v ligi prvakov, del katerega bo tudi slovenski vratar Jan Oblak. Konec tedna je namreč potrdil, da čaka navijače klasični derbi v dvoboju milanskega Interja in madridskega Atletica.

Atletico je zmagal na »svoj« način – čeprav je igral pred 62.000 navijači, ga je »krasila« 35-odstotna posest žoge, gostje s Kanarskih otokov so denimo zbrali tudi več strelov iz kotov (3:5). Toda to ne moti trenerja Diega Simeoneja. Argentinec je zadovoljen, da mu je generalka za spopad z vodilnim klubom Italije uspela popolno. V članku tudi podroben pregled učinka slovenskih nogometašev na tujem.