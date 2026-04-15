Jan Oblak je dobil tekmeca, kdo je številka 1 pri madridskem Atleticu?

Juan Musso je z vrhunsko predstavo v vratih madridskega Atletica upravičil zaupanje trenerja Diega Simeoneja in ogrozril doslej nedotakljiv status prvega vratarja Jana Oblaka. Slovenec se je po poškodbi vrnil v moštvo, a je razburljiv povratni četrtfinalni dvoboj lige prvakov s srečnim Atleticovim napredovanjem v polfinale presedel na klopi za rezervne igralce.

V domačem taboru se vprašanje številke ena med vratnicama v zadnjem desetletju redkokdaj zdi tako odprto, kot se zdi danes. Simeonejeva odločitev za 31-letnega Argentinca se je izkazala za vizionarsko. Musso je zablestel že v prvi minuti z obrambo Laminu Yamalu, v prvem polčasu pa je s posredovanji ob poskusih Ferrana Torresa in Fermina Lopeza ohranil Atletico pri življenju, preden je Ademola Lookman poskrbel za rezultatski preobrat po zaostanku z 0:2 in golih Yamala in Torresa.

Diego Simeone se ni zmotil, rojak Musso je nalogo opravil odlično. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Že kot otrok sem verjel, da se sanje lahko uresničijo,« je povedal junak večera. Musso, ki naj bi tudi v sobotnem finalu pokalnega tekmovanja proti Realu Sociedadu imel prednost pred Oblakom, je izpostavil moštveno formula uspeha: »Niti za trenutek nismo podvomili v naš uspeh. Verjamemo v to ekipo in v naše sanje,« ni skrival samozavesti in jo dopolnil: »V polfinalu lige prvakov nismo po naključju. Seveda sanjamo o lovoriki.«

Kraja, to je nesmisel

Muso je v drugem polčasu svojo nalogo odlično opravljal v kazenskem prostoru, zanesljiv je bil pri visokih žogah. Dotaknil pa se je tudi sojenja in kritkam iz tabora poražencev.

»Govoriti o kraji je nesmisel. Ustvarja se vtis, kot da Barceloni niso dosodili osmih enajstmetrovk. Šlo je za čiste položaje. Žal mi je za Fermina, a moje posredovanje z nogo je bil povsem naraven gib ob zapiranju prostora,« je menil Musso, ki je sprožil sladke skrbi. Simeone ima med vratnicama zagotovljeno vrhunsko kakovost, v rojaku pa najbrž trenutno najboljšega »rezervnega« vratarja na svetu. Ki trka na vrata prve enajsterice.