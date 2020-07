»Jan Oblak je naredil ogromno razliko«

Lionel Messi se je znova držal za glavo. FOTO: Albert Gea/Reuters

Ljubljana – Zvezdnikom Barcelone v razburljivem dvoboju za naslov španskega prvaka nikakor ne gre po načrtih in željah. Na zadnjih štirih tekmah so namreč le enkrat slavili zmago, trikrat pa so se morali zadovoljiti zgolj s točko, potem ko so se z neodločenim izidom (2:2) razšli tudi z nogometaši madridskega Atletica.»Rdeče-beli« iz prestolnice so tako v bitki za tretje oziroma četrto mesto, ki še vodita v ligo prvakov 2020/21, dosegli pomembno točko. Veliko zaslug zanjo je imel tudi slovenski vratar, ki je – kot so zapisali pri ocenah igralcev v španskem časniku Marca – naredil ogromno razliko, pri čemer so posebej izpostavili njegovi posredovanji pri poskusuin prostem streluArgentinski zvezdnik je sicer enkrat premagal 27-letnega Škofjeločana, in sicer v 50. minuti, ko je z enajstmetrovke s tako imenovano panenko spravil žogo za Oblakov hrbet. To je bil že 700. Messijev profesionalni gol, ki pa je bil po tekmi kaj slaba tolažba zanj in njegove soigralce. Katalonci z neodločenim izidom namreč nikakor niso bili zadovoljni. Nič čudnega, ko pa imajo zdaj njihovi najhujši tekmeci iz madridskega Reala lepo priložnost, da jim z jutrišnjo zmago nad Getafejem pobegnejo že za štiri točke.Španski mediji sicer že več dni poročajo, da sošteti dnevi na trenerskem stolčku pri Barceloni. Zaupanje vanj – tako kot v njegovega pomočnika– naj bi že izgubili tudi igralci z Messijem na čelu.je, denimo, že po prejšnji tekmi s Celto Vigom javno kritiziral Setiena. »Izgubljamo pomembne točke, kar se nam v preteklosti ni dogajalo. Menim, da obstajajo trenerji, ki bi znali takšne situacije dobro analizirati,« je razmišljal 33-letni Urugvajec.Med vročimi kandidati za Setienovo zamenjavo naj bi bil, ki sicer ta čas (še) vodi katarski klub Al Sadd Sports. Dolgoletni član Barcelone je sicer pred kratkim celo sam izrazil željo po vrnitvi v katalonsko metropolo. »Moja največja želja je, da bi treniral Barco in ji pomagal vrniti na pot uspeha,« je omenil 40-letni Xavi.Toda Setien kljub takšnim objavam in čedalje glasnejšim govoricam, da se mu stolček že močno maje, (vsaj navzven) ostaja miren. »Za zdaj imam še vso podporo, čutim jo tudi v slačilnici,« je poudaril 61-letni trener iz Santanderja.