Jan Oblak je trpel ob spremljanju juriša Barcelone, v finalu ne bo branil

Tudi Janu Obaku so se sinoči v Barceloni pošteno tresle noge in roke, toda spat je šel z nasmeškom. Čeprav ni bil na igrišču – v pokalnem tekmovanju vrata madridskega Atletica brani Argentinec Juan Musso – je z rezervne klopi ob spremljanju povratne polfinalne tekme kraljevega pokala in svojih kolegov trpel. Vroče je bilo še pred prvim sodnikovim žvižgom, saj so se navijači katalonskega velikana lotili gostujočega avtobusa. To je bila le napoved prav drame in peklenskega trpljenja Madridčanov na Camp Nou. Barcelona kljub zaostanku z 0:4 ni vrgla puške koruze, rdeče-bele je silovito napadla od prve minute, do odmora prepolovila zaostanek, v 71. minuti zabila še tretji gol, na koncu pa dosegla le pirovo zmago s 3:0 (Alejandro Balde 2, Raphinha). Moštvo trenerja Diega Simeoneja se je uvrstilo v svoj jubilejni 20. pokalni finale, ki bo 18. aprila v Sevilli. Argentinec je že potrdil, da bo njegov rojak stal v vratih tudi v Sevilli.

»Uvrstili smo se v finale, to je edino, kar šteje,« je kljub trem prejetim golom v mikrofone televizijskega kanala Movistar Plus prešerno govoril glavni junak, 31-letni Musso. S spektakularnimi obrambami je preprečil popolno oddolžitev Kataloncev za visok poraz v Madridu z 0:4. Barcelona je imela kar 71 odstotno posest žoge, Musso je imel statistično šest velikih obramb.

Kdo bo Atleticov tekmec, bo znano nocoj, ko se bosta v baskovskem dvoboju pomerila Real Sociedad in Athletic Bilbao.