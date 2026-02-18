Štirje goli pred koncem prvega polčasa Gordona izstrelili med zvezde

Začetek sredinega večera v ligi prvakov bi bil težko bolj eksploziven, še posebej pa bo v spominu ostal Anthonyju Gordonu. Mladi napadalec Newcastla je bil na gostovanju v Karabahu neustavljiv, dosegel je kar štiri gol in bil ključni mož ob zmagi Newcastla s 6:1.

Karabah je že z uvrstitvijo v dodatne kvalifikacije za osmino finala dosegel lep uspeh, vseeno pa si popolnega potopa proti letos razglašenemu Newcastlu niso obetali. Že v tretji minuti je Gordon prvič meril v polno, po golu Thiawa za 2:0 še pred iztekom 10. minute pa je bilo jasno, da se domačim obeta večer za pozabo.

FOTO: Giorgi Arjevanidze/AFP

Občasni angleški reprezentant Gordon je nato že do polčasa dodal še tri zadetke v svojo zbirko, dvakrat je zadel z bele točke. Karabah je skušal v drugem polčasu omiliti poraz, a kaj več od častnega gola niso iztržili, Murphy pa je v 72. minuti postavil končni rezultat 6:1.

Večer v ligi prvakov pripada Janu Oblaku, na gostovanju pri Club Bruggeju se mu obeta veliko dela.