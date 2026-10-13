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Nogomet

Jan Oblak med junaki evropskega torka

V 2. kolu lige prvakov Belgijci v Milanu polili s hladno prho domači Inter, norveški vikingi presenetili Bayern.
Jan Oblak je v derbiju z Manchester Unitedom ohranil nedotaknjeno mrežo. FOTO: Javier Soriano/AFP
Galerija
Jan Oblak je v derbiju z Manchester Unitedom ohranil nedotaknjeno mrežo. FOTO: Javier Soriano/AFP
S. U.
13. 10. 2026 | 23:09
1:49
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Elitno evropsko klubsko tekmovanje je imelo dolg oddih. Napočil je pač čas za ligo narodov, zdaj pa se je od pisane reprezentančne zgodbe sezona spet prevesila h klubskim nastopom.

Iz slovenskega zornega kota je bil v središču pozornosti Oblakov Atletico, naš reprezentančni kapetan je bil v vratih madridskega moštva proti Manchester Unitedu zelo zanesljiv, tekmo je končal z nedotaknjeno mrežo, slovenski navijači pa so v vrstah gostov z Otoka pogrešali še naprej poškodovanega Benjamina Šeška.

Ledeno prho je doživel milanski Inter in nepričakovano doma izgubil z Bruggem, niti gola izjemnega strelca Lautara Martineza nista preprečila slavja gostov. Tako kot tudi zadetka Bayernovega angleškega asa Harryja Kana nemškim prvakom na Norveškem niso prinesli zmage – domači vikingi so si zasluženo prigarali remi.

Belgijci niso skrivali veselja ob zmagi v Milanu. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Belgijci niso skrivali veselja ob zmagi v Milanu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Torkove tekme

Lens: Sporting 0:2 (Suarez Charris 22, Doumbia, 74.)

Sabah Baku: Slavia Praga 2:0 (Parris 49. Mickels 88.)

Atletico Madrid: Manchester United 2:0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Inter: Brugge 3:4 (Martinez 44. 81., Bonny 90.+3; Tresoldi 29.-11m, 63., 74.)

Galatasaray: Barcelona 1:4 (Batrakov 28.; Cancelo 43., Fermin 50., Gordon 53., Adeyemi 65.)

Arsenal: Lille 3:0 (Timber 64., Eze 67., Saka 71.)

Leipzig: PSV 1:0 (Gruda 75.)

Viking Stavanger: Bayern 3:3 (Stensness 2., Christiansen 38.; Kane 54-11m, 60., Diaz 71.)

Villareal: Napoli 3:1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86.; Rrahmani 8.)

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

 

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