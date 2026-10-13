Jan Oblak med junaki evropskega torka

Elitno evropsko klubsko tekmovanje je imelo dolg oddih. Napočil je pač čas za ligo narodov, zdaj pa se je od pisane reprezentančne zgodbe sezona spet prevesila h klubskim nastopom.

Iz slovenskega zornega kota je bil v središču pozornosti Oblakov Atletico, naš reprezentančni kapetan je bil v vratih madridskega moštva proti Manchester Unitedu zelo zanesljiv, tekmo je končal z nedotaknjeno mrežo, slovenski navijači pa so v vrstah gostov z Otoka pogrešali še naprej poškodovanega Benjamina Šeška.

Ledeno prho je doživel milanski Inter in nepričakovano doma izgubil z Bruggem, niti gola izjemnega strelca Lautara Martineza nista preprečila slavja gostov. Tako kot tudi zadetka Bayernovega angleškega asa Harryja Kana nemškim prvakom na Norveškem niso prinesli zmage – domači vikingi so si zasluženo prigarali remi.

Belgijci niso skrivali veselja ob zmagi v Milanu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Torkove tekme

Lens: Sporting 0:2 (Suarez Charris 22, Doumbia, 74.)

Sabah Baku: Slavia Praga 2:0 (Parris 49. Mickels 88.)

Atletico Madrid: Manchester United 2:0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Inter: Brugge 3:4 (Martinez 44. 81., Bonny 90.+3; Tresoldi 29.-11m, 63., 74.)

Galatasaray: Barcelona 1:4 (Batrakov 28.; Cancelo 43., Fermin 50., Gordon 53., Adeyemi 65.)

Arsenal: Lille 3:0 (Timber 64., Eze 67., Saka 71.)

Leipzig: PSV 1:0 (Gruda 75.)

Viking Stavanger: Bayern 3:3 (Stensness 2., Christiansen 38.; Kane 54-11m, 60., Diaz 71.)

Villareal: Napoli 3:1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86.; Rrahmani 8.)