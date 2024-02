Jan Oblak moral dvakrat po žogo v mrežo proti zadnjemu na lestvici

Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka je na zadnji sobotni tekmi 26. kola španske nogometne lige v gosteh igral neodločeno 2:2 z Almerio. Barcelona je z današnjo zmago s 4:0 proti Getafeju začasno skočila na drugo mesto pred Girono, prvi ostaja madridski Real.

Jan Oblak in soigralci so imeli teoretično lahko nalogo, saj je bila njihova tekmica zadnjeuvrščena zasedba, ki še vedno čaka na prvo zmago v sezoni in je ni dočakala niti danes. Vendar Atletico ni potrdil statusa favorita. Začetek je bil sicer dober, saj je Angel Correa zadel že v drugi minuti, a je nato domača ekipa vzpostavila ravnotežje, Luka Romero pa je v 27. minuti presenetil Oblaka s strelom z roba kazenskega prostora za 1:1.

Ko je Rodrigo de Paul zabil gol za 2:1, se je zdelo, da si bo Atletico vendarle tlakoval pot do zmage. Toda gostje so še enkrat pozabili na Romera, ki je v 64. minuti z natančnim strelom pod prečko drugič matiral Oblaka.

Nogometaši Barcelone so bili bolj zanesljivi in premagali Getafe s 4:0. Njihovo premoč je v prvem polčasu potrdil Raphinha z golom v 20. minuti, v nadaljevanju pa sta hitro zadela še Joao Felix (53.) in Frenkie de Jong (61.), ki sta tako dokončno potopila madridskega tekmeca. Piko na i je v sodnikovem dodatku postavil Fermin Lopez.

Tekmo Granada – Valencia so zaradi tragičnega požara v Valencii prestavili.