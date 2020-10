Jan Oblak na Bavarsko in Solnograško

Ženeva - Spomin na zadnji zanimiv finalni turnir lige prvakov v Lizboni je še zelo svež, tam so najbolj na sebe opozorili nase izjemni Bavarci. Bayern je tako petič v svoji bogati zgodovini postal najboljši nogometni klub stare celine, novo potrditev o svoji moči pa je dobil ob slovesni razglasitvi najboljših posameznikov za sezono 2019/20.



Nogometaš sezone je Robert Lewandowski, sijajni poljski napadalec pri omenjenih prvakih, obenem je dobil tudi nagrado za najboljšega napadalca sezone, čast sta doživela tudi soigralca: najboljši vratar je Manuel Neuer, branilec pa Joshua Kimmich. Le nagrada v zvezni vrsti je pripadla Kevinu de Bruynu iz Manchster Cityja. Tudi trenerska lovorika je, razumljivo, pripada Bayernovemu Hansiju Flicku. Najboljša nogometašica ženske lige prvakov je Chelseajeva Danka Pernille Harder.



Na tej slovesnosti pa so tudi izžrebali skupine za novo sezono lige prvakov, v kateri se bodo branilci lovorike pomerili z Oblakovim Atleticom, ambicioznim moskovskim Lokomotivom in sosedi iz 150 km oddaljenega Salzburga. Skupina G ponuja derbi Juventusa in Barcelone, tudi dvoboj Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, proti globalnima zvezdnikoma se bosta pomerial tudi Miha Blažič s Ferencvarosem, prvakom Madžarske, ter Benjamin Verbič z Dinamom Kijev. Izziv Liverpoola in Ajaxa bo pred Iličićevo Atalanto, Handanovićev Inter bo v skupini z madridskim Realom, izjemne predstave pa čakajo tudi Kevina Kampla z Leipzigom proti Paris Saint Germainu in Manchester Unitedu.



Prve tekme bodo 20. in 21. oktobra.



A: Bayern, Atletico Madrid (Jan Oblak), Salzburg, Lokomotiv Moskva.



B: Real Madrid, Šahtar Donjeck, Inter Milano (Samir Handanović), Borussia Mönchengladbach.



C: Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique Marseille.



D: Liverpool, Ajax, Atalanta (Josip Iličić), Midtylland.



E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes.



F: Zenit St. Peterburg, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge.



G: Juventus, Barcelona, Dinamo Kijev (Benjamin Verbič), Ferencvaros (Miha Blažič).



H: Paris Saint Germain, Manchester United , Leipzig (Kevin Kampl), Bašakšehir.