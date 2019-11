Jan Oblak na lepi Wandi še brez veselja

Ljubljana



Atletico v lov za Barcelono

Bivši ljubljenec Atleticovih navijačev Antoine Griezmann prav gotovo ne bo doživel prisrčnega sprejema na štadionu Wanda Metropolitano. FOTO: AFP

- Pogled nazaj na četrtkov večer v evropski ligi razkriva, da bostainza Apoel tudi spomladi igrala v evropski ligi.inpo Slovanovem porazu proti Bešiktašu (1:2) čaka še ena evropska tekma, prav takopri moskovskem CSKA. Možnosti za napredovanje v šestnajstino finala imata še(Ferencvaros) in(Dinamo Kijev).Glavni osmoljenec četrtkovega evropskega večera med slovenskimi reprezentanti je bil Verbić. V 77. minuti je v Malmöju zabil gol za 3:3, a je švedski tekmec do zmage prišel v sodnikovem dodatku. Vojničanu je v tolažbo, da si lahko Dinamo priigra preboj med 32 najboljših v zadnji tekmi proti Luganu. Belec je v Luksemburgu pri Dudelangeu (2:0) branil vso tekmo, Bezjak jo je spremljal s klopi za rezervne igralce. Šporar in Bajrić sta bila v Istanbulu proti Bešiktašu (1:2) na igrišču vseh 90 minuti, Bijol v Moskvi proti Ludogorcu (1:1) od 76. minute. Blažič je poveljeval obrambi Ferencvarosa proti Espanyolu (2:2) vseh 90 minut. Madžarski klub se bo za napredovanje potegoval v Ludogorcu, ki se je v EL uvrstil preko Maribora.Osrednji slovenski nogometni legionar konec tega tedna bo znova. Sredi tedna je ob porazu proti Juventusu v ligi prvakov dobil dvoboj s, a našega vratarja jutri zvečer (21) na štadionu Wanda Metropolitano čaka še en spektakularen obračun: prvenstveni proti Barceloni inAtletico ima težave v dvobojih z največjima v Španiji. Odkar se je preselil na Wando, še ni premagal mestnih tekmecev in Kataloncev. Po dvakrat je igral neodločeno, enkrat je izgubil (proti Realu z 1:3). V obdobju, ko je čuvaj Atleticovih vrat Oblak, je zgolj enkrat premagal Barcelono. Med Madridčani bo le en od igralcev, ki je v petih tekmah zabil gol, Saul. Druga dva sta poškodovaniin, ki je zdaj član Barcelone in bo od najbolj glasnih navijačev v Španiji prejel »dobrodošlico« z žvižgi.Za rdeče-bele Madridčane ima derbi posebno težo. Če bodo Katalonci padli, bo Atletico (25 točk) na lestvici ujel Barcelono (28) in dobil pogum, da bi se lahko enakovredno potegoval za naslov španskega prvaka. Če ne, bo ostal v vlogi večno nadležnega tekmeca.Kako kaže Oblaku, ki tudi v tej sezoni v povprečju prejema manj od enega gola na tekmo (0,7) in je na dobri poti, da bo ulovil še peti zaporedni naslov najboljšega vratarja španske lige, proti Messiju? Še kar spodobno in veliko bolje, kot je Atleticu pred njegovim prihodom. Argentinec mu je zabil 10 golov, pred letom 2014 jih je Messi v 25 tekmah Atleticu nasul 22.Drugi najvidnejši slovenski legionarse bo že danes vrnil v ligaški ritem po odsluženi kazni. Atalanto čaka sila vroč lokalni derbi v gosteh proti Brescii.