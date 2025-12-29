Posebno priznanje za izvrstnega Jana Oblaka

Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je bil med nagrajenci na prestižni podelitvi nogometnih nagrad Globe v nedeljo v Dubaju. Na 16. izvedbi te prireditve je vratar madridskega Atletica dobil nagrado za najboljšo obrambo španske lige.

»Slovenski vratar je nagrado dobil zaradi spektakularne dvoje obrambe proti Realu Sociedadu na Anoeti 6. oktobra lani. V 12. minuti je najprej ustavil strel Martina Zubimendija z glavo po kotu, nato pa je še izjemno posredoval po poskusu Aguerda iz bližine,« so zapisali na spletni strani Atletico Madrida.

»Skrivnost je v treningu. Hvaležen sem soigralcem, ki so mi pomagali,« je dejal škofjeloški kapetan slovenske reprezentance.

To je bila sicer 16. izvedba prireditve Globe Soccer Awards. Prvo so izpeljali leta 2010, ko so imeli le tri kategorije, zdaj pa je prerasla v precej širše druženje zvezdnikov z vseh področij.

Tako so podelili kopico nagrad, samo v glavnem naboru jih je bilo 20, vključno s priznanjema za najboljša nogometna igralca. To je v ženski konkurenci dobila Aitana Bonmatí iz Barcelone, v moški pa Ousmane Dembelé iz Paris Saint-Germaina.