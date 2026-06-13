Jan Oblak osrečil Olgo Danilović

Vratar slovenske nogometne reprezentance in madridskega Atlética Jan Oblak je zaprosil Olgo Danilović, je srbska teniška igralka sporočila na družbenih omrežjih. Oblak in Danilovićeva sta eden najbolj prepoznavnih športnih parov na Balkanu.

Nekdanja 32. igralka sveta je na svojem profilu na instagramu objavila fotografije s slovenskim nogometašem, na katerih je viden zaročni prstan, kar je sprožilo številne čestitke. Ob fotografijah je zapisala: Najsrečnejša (luckiest).

Znani športni par je skupaj od pomladi leta 2023, kar pomeni, da je vratar madridskega kluba za pomemben življenjski korak potreboval nekaj več kot tri leta, da je zaprosil hčerko nekdanjega košarkarja Predraga Saše Danilovića.

Danilovićeva je zadnjo tekmo odigrala 4. februarja proti Maji Chwalinska, ki se je nedavno iz kvalifikacij prebila vse do finala Roland-Garrosa. Petindvajsetletna Srbkinja je v drugem krogu turnirja v Cluju izgubila z izidom 1:6, 6:1, 2:6, od takrat pa je odsotna z igrišč že več kot štiri mesece.

FOTO: Leon Vidic

Oblak je konec maja sklenil sezono, v kateri je madridska zasedba osvojila četrto mesto v španskem prvenstvu, obenem pa se je prebila do polfinala lige prvakov.