Jan Oblak ostal edini v evropski pomladi

Potem ko si je Atletico iz Madrida, trenutno resda brez poškodovanega slovenskega asa v vratih Jana Oblaka, priigral četrtfinale lige prvakov, je bilo med častilci naših nogometašev na tujem nekaj upanja, da se v koledarsko pomlad v Uefinih tekmovanjih uvrsti še kateri od klubov s slovenskimi reprezentanti.

Toda četrtek ni prinesel dobrega scenarija za tri naše adute.

Rijeka je z Dejanom Petrovićem v osmini finala konferenčne lige gostovala v Strasbourgu in potem ko so si Francozi v Kvarnerju priigrali prednost enega gola (2:1), se hrvaški klub ni vdal. Z njim vred pa tudi ne številni navijači, ki so spremljali svoje nogometaše ob francosko-nemški meji. Rijeka se je odlično postavila po robu favoritom, prek Tonija Fruka, najboljšega nogometaša hrvaške lige, v 21. minuti zabila vodilni gol, zapravila še nekaj priložnosti, Strasbourg pa je izenačil v 71. minuti. Ostalo je pri izidu 1:1 in tako skupni zmagi francoskega moštva s 3:2 Petrović je bil tokrat na rezervni klopi.

Rijeka se je odlično borila v Strasbourgu, podviga pa ni bilo. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Danijel Šturm je igral vso tekmo za Sigmo Olomuc na gostovanju v Mainzu, nemško moštvo pa je zmagalo z 2:0 in tudi skupno z 2:0 izločilo Čehe.

V osmini finala evropske lige je Pantahinaikos z Adamom Gnezdo Čerinom doživel polom v Sevilli pri Betisu. Gostitelji so zmagali s 4:0 ter se z gladkih skupnih 4:1 uvrstili v četrtfinale. Naš reprezentant je vstopil v igro v 54. minuti.