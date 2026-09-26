Jan Oblak: po zmagi v Madridu v lov za Škoti

Splošno je znano, da je v Sloveniji veliko čudovitih kotičkov sredi zakladov narave, eden takšnih je na Brdu pri Kranju. Tik pod mogočnim Storžičem je v objemu svežega gorskega zraka kot v paradižu, kar dobro vedo sprehajalci, igralci golfa in – člani slovenske nogometne reprezentance. Ta je v miru sklenila priprave za uvodno jesensko tekmo nove sezone lige narodov: po tem zatišju bo danes že v zgodnjem popoldnevu v Stožicah završalo. Slovenija se bo ob 15. uri v navzočnosti 12.000 gledalcev pognala v lov za točkami proti Škotski. Največji slovenski štadion ni povsem razprodan, vstopnice bodo na voljo še danes pred tekmo, toda ozračje na tribunah bo zagotovo živahno, saj bo tam tudi dobrih tisoč privržencev škotske reprezentance, ki že tradicionalno zvesto spremljajo svoje nogometne ...