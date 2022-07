Jan Oblak postal častni občan Škofje Loke

V domačem kraju enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu, Škofji Loki, so 29-letnemu Janu Oblaku podelili naziv častnega občana. Oblak je pred odhodom v Španijo, kjer biva večino časa, mladost preživljal v stanovanjskem naselju Frankovo naselje ob industrijski coni na Trati v Škofji Loki.

Nogometno malo šolo je opravil v vrstah lokalnega kluba Ločan, kjer je bil nogometni vratar tudi njegov oče Matjaž Oblak. Že pri desetih letih je iz loškega kluba nato odšel k Olimpiji. Junija 2010 je, še ne polnoleten, prestopil k velikanu portugalskega nogometa, Benfici, od julija 2014 pa je član madridskih atletov.

Člani škofjeloškega občinskega sveta so predlog, da se slavnemu nogometašu podeli naziv častnega občana, po poročanju lokalnih medijev potrdili na junijski seji skupaj s seznamom letošnjih dobitnikov občinskih priznanj. Janu Oblaku pa je ob njegovi odsotnosti priznanje podelil škofjeloški župan Tine Radinja na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 30. junija na Loškem gradu.

Ime Škofje Loke je ponesel v svet

Oblak je naziv častnega občina Občine Škofja Loka prejel za »njegove uspehe ter velik prispevek k prepoznavnosti Škofje Loke in Slovenije v svetu ter humanitarno dejavnost in pomoč mladim loškim športnikom«, so zapisali na spletni strani občine.

»Kljub zelo uspešni mednarodni karieri Jan ni pozabil svojega prvega kluba, Nogometnega kluba Škofja Loka, ki ga redno obiskuje in mu pomaga z nakupi nogometne opreme. Je tudi pokrovitelj nogometnega turnirja za mlade nogometaše, ki nosi njegovo ime. Za letošnji turnir se je prijavilo več kot 130 ekip iz Slovenije in tujine,« so zapisali v obrazložitvi najvišjega občinskega priznanja.

»Jan je ime Škofje Loke ponesel v svet, njegova humanitarna dejavnost in pomoč mladim loškim nogometašem pa pomembno gradi našo lokalno skupnost. Naj naziv častni občan občine še dodatno poveže njegov kraj z njegovo izjemno osebnostjo in kariero,« so še poudarili.

Najvišje priznanje v Škofji Loki, naziv častnega občana oziroma občanke, podeljujejo od leta 1991. Jan Oblak je prvi profesionalni športnik, ki nosi ta naziv.