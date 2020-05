Jan Oblak pred najzahtevnejšim izzivom: premagati Thibauta Courtoisa

Ljubljana

Realov Belgijec Thibaut Courtois je po lanski neposrečeni sezoni v tej v mundialski formi, ko je bil izbran za najboljšega vratarja SP v Rusiji. FOTO: AFP



Courtais bliže tretji lovoriki

- Nanizal je štiri zaporedne lovorike Zamora za najboljšega vratarja španskega nogometnega prvenstva, toda predje najzahtevnejši izziv v sezoni, ki naj bi se v Španiji nadaljevala po prvem tednu v juniju.Na poti do edinstvenega dosežka in petega zaporednega naziva najboljšega – petkrat sta bila sicer najboljša nekdanja vratarja Barcelonein– ima največjo oviro v tej sezoni prerojenim BelgijcemPrav Realovega vratarja, ki je bil najboljši v sezonah 2012/13 in 2013/14, je Škofjeločan nasledil pri Atleticu. Visokorasli Belgijec je po lanski vrnitvi v Španijo, prestopu iz Chelseaja v Real in sila neposrečeni sezoni v tej ujel sijajno formo. Trenermu je zaupal in zdaj ima Real v svojih vratih trenutno najboljšega vratarja v španskem prvenstvu.Kar 199 cm visoki Courtois je branil na 24 prvenstvenih tekmah in prejel le 16 golov, 188 cm visoki Oblak na 27 in prejel pet golov več, 21. Belgijčevo povprečje je 0,67 golov na tekmo, Slovenčevo 0,78.Do konca prvenstva je še enajst tekem in Oblaka čaka izjemno težka naloga. Atleticovi tekmeci so Athletic Bilbao, Osasuna, Valladolidom,, Levante, Alaves, Barcelona, Mallorca, Celta Vigo, Betis, Getafe in Sociedad. Real ima na papriju lažje nasprotnike: Eibar, Valencia, Mallorca, Espanyol, Getafe, Athletic, Alaves, Granada, Villarreal in Leganes.Tudi proti zadnjimi tekmeci ima Courtois v primerjavi z Oblakom boljši izkupiček, saj je v prvem delu sezone v povprečju prejel le 0,68 gola na tekmo, Oblak pa 0,72.