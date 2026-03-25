Jan Oblak razkril vse o Kosovu

Slovenska nogometna reprezentanca je krenila v nov cikel, katerega vrhunec bodo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo leta 2028 na Otoku. Njeni prvi tekmici sta Madžarska in Črna gora, nase pa bo poskušala opozoriti brez dveh udarnih adutov – manjkala bosta vratar Jan Oblak in napadalec Benjamin Šeško.

Oblak se je kljub temu pojavil tudi na radarju tujih medijev. Slovaki, ki jih čaka v dodatnih kvalifikacijah najprej tekma proti Kosovu – boljši bo igral za SP 2026 z zmagovalcem dvoboja Turčija-Romunija –, se temeljito pripravljajo za dve tekmi, saj želijo igrati na letošnjem mundialu.

Čaka nas vse prej kot lahek izziv

O tem je spregovoril branilec David Hancko, ki se vse bolj uveljavlja v majici madridskega Atletica. Hancko (28) predstavlja enega ključnih stebrov slovaške reprezentance, za katero je zbral že 57 nastopov in dosegel sedem golov.

»Selektor Francesco Calzona nas opozarja, da ima Kosovo po tržni vrednosti celo kakovostnejšo zasedbo od naše. Igrali so v skupini s Švico, Slovenijo in Švedsko ter končali na drugem mestu. O Kosovu sva veliko govorila tudi z Oblakom. Tudi po pogovoru z Janom mi je jasno, da nas čaka vse prej kot lahek izziv,« je povedal Hancko.