Jan Oblak s stigmo na rokavicah

V nadaljevanju preberite:

Trener Diego Simeone bo vsaj nekaj časa lahko mirneje spal na trdi žimnici madridskega nogometnega kluba Atletico, priljubljeno imenovanega žimničarji. Argentinčev spanec sta kratila slaba sezona in živci, zdaj pa ga je z debelo odejo četrtfinala lige prvakov pokril Jan Oblak. Slovenski reprezentančni čuvaj mreže je namreč proti lanskemu finalistu Interju po izidu 2:1 (Antoine Griezmann 35., Memphis Depay 87.; Federico Dimarco 33.) po rednem delu in podaljšku, milanski klub je uvodni dvoboj dobil z 1:0, ubranil dve enajstmetrovki (Alexisa Sancheza in Davyja Klaassna) ter postal junak obračuna. Roko napredovanja mu je »podal« tudi črno-modri Lautaro Martinez, saj je žogo iz ključne najstrožje kazni poslal prek prečke vrat. Kaj je španski tisk napisal o junaku Oblaku, preberite v članku.