Jan Oblak se mora bati le enajstmetrovk in Diega Coste

V derbiju je Atletico osvojil eno točko, Barcelona izgubila dve.









Gostiteljem ni koristilo, da so imeli žogo kar 72 odstotkov časa.









V Španiji se sprašujejo zakaj je Griezmann igral le štiri minute.

Zdaj je na potezi Real

Nogometaši Atletica so vnovič prekosili tekmeca z izjemno taktično disciplino. FOTO: Albert Gea/Reuters

700

golov je zabil Messi v poklicni karieri, 630 v dresu Barcelone in 70 v argentinskem.

Setien se ne bo opravičil Griezmannu

0,76

je vratarski količnik Jana Oblaka v španskem prvenstvu, Thibaut Courtois vodi z 0,62.

Kako varljiva je lahko nogometna statistika, pričajo številke z velikega derbija 33. kola španske lige. Barcelona je imela žogo v posesti kar 72 odstotkov časa, vendar je sprožila le dva strela več (12:10) kot Atletico (na vrata 5:3). Tudi neodločen rezultat (2:2) ima različno težo za obe moštvi. Madridčani so na štadionu Camp Nou osvojili dragoceno točko v boju za tretje mesto in za uvrstitev v ligo prvakov, Katalonci so izgubili dve točki, morda že usodni, v tekmi za šampionsko lovoriko.Podobno velja za največji imeni obeh zasedb.je s »panenko« mojstrsko prelisičilpri enajstmetrovki za vodstvo z 2:1, kar je bil že njegov 32. gol v vseh dosedanjih soočenjih z Atleticom in skupno 700. v poklicni karieri: 630 jih je zabil v dresu Barcelone in 70 v argentinskem. Vendar bi se zadetku z največjim veseljem odrekel, če bi se lahko veselil zmage njegovega moštva, ki je v tej sezoni doseglo 91 golov na uradnih tekmah, ob katerih je sam neposredno sodeloval pri 48.Prvi mesti na lestvicah najboljših strelcev in podajalcev v španskem prvenstvu pa mu, kot kaže, letos ne bosta prinesli moštvene lovorike. Če bo madridski Real jutri premagal Getafe na domačem igrišču, bo imel pred zadnjimi petimi koli štiri točke naskoka pred Barço, kar bi glede na formo obeh moštev po nadaljevanju sezone že lahko pomenilo končno odločitev.Jan Oblak je v drugačnem položaju. Atleticov status v španski ligi je stabilen, z izločitvijo Liverpoola pa si je že zagotovil mesto v četrtfinalu lige prvakov, kar Barcelono po februarskem remiju v Neaplju (1:1) še čaka. Zato pa so se poslabšale Škofjeločanove možnosti za vnovično osvojitev trofeje zamora, ki jo je kot najboljši vratar DP prejel v prejšnjih štirih sezonah. Za rekordno peto lovoriko se bori z vsemi močmi in z odličnimi obrambami, vendar pogreša pomoč sreče.V prejšnjem kolu ga je Alaves premagal z enajstmetrovko v 93. minuti tekme, v Barceloni je njegovo mrežo najprej načelz avtogolom in nato še Messi z enajstih metrov. Njegov količnik prejetih golov na tekmo je s tem zdrsnil na 0,76, Realov vratar, ki je branil za Atletico pred Oblakovim prihodom leta 2014, pa je v petih nastopih po koncu koronske krize prejel le dva gola in vodi na razpredelnici s količnikom 0,62.Po remiju na štadionu Camp Nou je bil zadovoljen tudi strateg gostov, čeprav niti v 13. poskusu ni prišel do zmage v Barçini trdnjavi. Španski mediji mu vendarle priznavajo, da je v svojem značilnem taktičnem slogu prekosil domačega trenerja. »Vsakdo si izbere pot, ki mu najbolj ustreza. Življenje bi bilo zelo dolgočasno, če verjeli, da obstaja le ena možnost. Mi smo poskušali biti nevarni po bližnjici. Le zakaj bi si izmenjali 30 podaj, da bi prišli pred tekmečeva vrata, če lahko to storimo s tremi potezami?« se sprašuje Argentinec.Setien je za mnoge že na izhodnih vratih Barcelone, zato se je po tretjem remiju v zadnjih štirih kolih branil z mantro, da so njegovi nogometaši igrali dobro. Tudi, ki ga ni zamenjal, čeprav je bil skoraj neviden. Proti Oblakovim vratom je streljal le enkrat, v 2. drugi minuti, medtem ko je nekdanji Atleticov golgetervstopil v igro šele v 90. minuti namesto. »Suarez in Messi sta zabila nešteto golov, zato se običajno splača vztrajati z njima v napadu. Vsi ne morejo igrati hkrati, zato se bom z Griezmannom pogovoril, ne bom pa se mu opravičil, čeprav razumem, da mu ni prijetno pri srcu,« je obljubil Setien.