Jan Oblak še naprej na bolniški, Manchester City proti Chelseaju

V evropskem nogometu se va konec tedna nadaljujejo tekmovanja v državnih prvenstvih. Slovenijo seveda najbolj zanima slovenski dvoboj med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Leedsom Jake Bijola, ki bo na sporedu v ponedeljek, a tudi pred tem bomo videli veliko zanimivih dvobojev.

Nogometaši Chelseaja upajo, da jim bo zmaga v četrtfinalu FA pokala s kar 7:0 nad Port Valeom pomagala navzgor obrniti tudi rezultatsko krivuljo v ligaškem tekmovanju. Tam so na zadnjih šestih tekmah vknjižili le eno zmago, to pa ogroža tudi njihove možnosti za uvrstitev v ligo prvakov.

Prvič po maju 2023 bi lahko v premier ligi izgubili kar trikrat zapored, njihov tekmec pa je vse prej kot enostaven. V goste prihaja Manchester City, ki pa prav tako ni v blesteči formi. Na zadjih dveh ligaških tekmah, ki sta bili resda odigrani še pred reprezentančnim premorom, so po vodstvu naposled osvojili le točko, kar v dvoboju z Arsenalom za naslov prvaka ni optimalno. Pri temno modrih Londončanih bo še vedno manjkal Enzo Fernandez, medtem ko je zaradi poškodbe vprašljiv tudi Reece James.

V Španiji bo zanimiv dvoboj med Sevillo in Atletico Madridom, ki bi še nekaj let nazaj pred televizijske ekrane privabil veliko gledalcev, ob slabi formi Seville pa je favorit jasen – Atletico, ki je v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov z 2:0 brez poškodovanega Jana Oblaka premagal Barcelono, bo lovil nove tri točke v boju za tretje mesto v la ligi.

Trener Diego Simeone bo verjetno pred povratnimi tekmami lige prvakov poskušal spočiti nekaj igralcev, a madridska klop je vseeno dolga. Zaradi kartonov bosta manjkala Nicolás González in Koke, tudi Oblak pa bo zaradi poškodbe mišice izpustil še šesto zaporedno klubsko tekmo.

Borussia na nikogaršnji zemlji

Borussia Dortmund se je s četrto zaporedno zmago v Bundesligi malodane zacementirala na drugem mestu nemške lige, kjer za Bayernom zaostaja devet točk, prednost pred tretjim Leipzigom pa znaša že enajst točk. V letošnji sezoni so rumeni, ki so konec tedna podaljšali pogodbo z reprezentančnim bočnim branilcem Nicom Schlotterbeckom, zabeležili že trinajst zmag brez prejetega zadetka, s čimer so premagali tudi Bayern. Bayer Leverkusen, ki je v bundesligi na šestem mestu, počasi prihaja v boljšo formo. Na prvi preizkušnji po reprezentančnem premoru so minuli oknec tedna s 6:3 premagali Wolfsburg, ki se očitno seli v drugo nemško ligo.