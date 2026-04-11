Jan Oblak še naprej na bolniški, Manchester City proti Chelseaju

V evropskem nogometu se va konec tedna nadaljujejo tekmovanja v državnih prvenstvih. Slovenijo seveda najbolj zanima slovenski dvoboj med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Leedsom Jake Bijola, ki bo na sporedu v ponedeljek, a tudi pred tem bomo videli veliko zanimivih dvobojev.
Nogometaši Chelseaja upajo, da jim bo zmaga v četrtfinalu FA pokala s kar 7:0 nad Port Valeom pomagala navzgor obrniti tudi rezultatsko krivuljo v ligaškem tekmovanju. Tam so na zadnjih šestih tekmah vknjižili le eno zmago, to pa ogroža tudi njihove možnosti za uvrstitev v ligo prvakov.
Prvič po maju 2023 bi lahko v premier ligi izgubili kar trikrat zapored, njihov tekmec pa je vse prej kot enostaven. V goste prihaja Manchester City, ki pa prav tako ni v blesteči formi. Na zadjih dveh ligaških tekmah, ki sta bili resda odigrani še pred reprezentančnim premorom, so po vodstvu naposled osvojili le točko, kar v dvoboju z Arsenalom za naslov prvaka ni optimalno. Pri temno modrih Londončanih bo še vedno manjkal Enzo Fernandez, medtem ko je zaradi poškodbe vprašljiv tudi Reece James.
V Španiji bo zanimiv dvoboj med Sevillo in Atletico Madridom, ki bi še nekaj let nazaj pred televizijske ekrane privabil veliko gledalcev, ob slabi formi Seville pa je favorit jasen – Atletico, ki je v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov z 2:0 brez poškodovanega Jana Oblaka premagal Barcelono, bo lovil nove tri točke v boju za tretje mesto v la ligi.
Trener Diego Simeone bo verjetno pred povratnimi tekmami lige prvakov poskušal spočiti nekaj igralcev, a madridska klop je vseeno dolga. Zaradi kartonov bosta manjkala Nicolás González in Koke, tudi Oblak pa bo zaradi poškodbe mišice izpustil še šesto zaporedno klubsko tekmo.
Borussia Dortmund se je s četrto zaporedno zmago v Bundesligi malodane zacementirala na drugem mestu nemške lige, kjer za Bayernom zaostaja devet točk, prednost pred tretjim Leipzigom pa znaša že enajst točk. V letošnji sezoni so rumeni, ki so konec tedna podaljšali pogodbo z reprezentančnim bočnim branilcem Nicom Schlotterbeckom, zabeležili že trinajst zmag brez prejetega zadetka, s čimer so premagali tudi Bayern. Bayer Leverkusen, ki je v bundesligi na šestem mestu, počasi prihaja v boljšo formo. Na prvi preizkušnji po reprezentančnem premoru so minuli oknec tedna s 6:3 premagali Wolfsburg, ki se očitno seli v drugo nemško ligo.
