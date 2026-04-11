Nogomet

Jan Oblak še naprej na bolniški, Manchester City proti Chelseaju

Nogometaši Atletico Madrida se bodo brez Jana Oblaka srečali s Sevillo. Na Otoku derbi med Chelseajem in Manchester Cityjem.
Jan Oblak bo zaradi poškodbe mišice izpustil že šesto zaporedno tekmo za Atletico Madrid. FOTO: John Thys/AFP
Jan Oblak bo zaradi poškodbe mišice izpustil že šesto zaporedno tekmo za Atletico Madrid. FOTO: John Thys/AFP
M. Ru.
11. 4. 2026 | 05:00
V evropskem nogometu se va konec tedna nadaljujejo tekmovanja v državnih prvenstvih. Slovenijo seveda najbolj zanima slovenski dvoboj med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Leedsom Jake Bijola, ki bo na sporedu v ponedeljek, a tudi pred tem bomo videli veliko zanimivih dvobojev. 

Nogometaši Chelseaja upajo, da jim bo zmaga v četrtfinalu FA pokala s kar 7:0 nad Port Valeom pomagala navzgor obrniti tudi rezultatsko krivuljo v ligaškem tekmovanju. Tam so na zadnjih šestih tekmah vknjižili le eno zmago, to pa ogroža tudi njihove možnosti za uvrstitev v ligo prvakov.

Prvič po maju 2023 bi lahko v premier ligi izgubili kar trikrat zapored, njihov tekmec pa je vse prej kot enostaven. V goste prihaja Manchester City, ki pa prav tako ni v blesteči formi. Na zadjih dveh ligaških tekmah, ki sta bili resda odigrani še pred reprezentančnim premorom, so po vodstvu naposled osvojili le točko, kar v dvoboju z Arsenalom za naslov prvaka ni optimalno. Pri temno modrih Londončanih bo še vedno manjkal Enzo Fernandez, medtem ko je zaradi poškodbe vprašljiv tudi Reece James

Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

V Španiji bo zanimiv dvoboj med Sevillo in Atletico Madridom, ki bi še nekaj let nazaj pred televizijske ekrane privabil veliko gledalcev, ob slabi formi Seville pa je favorit jasen – Atletico, ki je v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov z 2:0 brez poškodovanega Jana Oblaka premagal Barcelono, bo lovil nove tri točke v boju za tretje mesto v la ligi.

Trener Diego Simeone bo verjetno pred povratnimi tekmami lige prvakov poskušal spočiti nekaj igralcev, a madridska klop je vseeno dolga. Zaradi kartonov bosta manjkala Nicolás González in Koke, tudi Oblak pa bo zaradi poškodbe mišice izpustil še šesto zaporedno klubsko tekmo. 

Borussia na nikogaršnji zemlji

Borussia Dortmund se je s četrto zaporedno zmago v Bundesligi malodane zacementirala na drugem mestu nemške lige, kjer za Bayernom zaostaja devet točk, prednost pred tretjim Leipzigom pa znaša že enajst točk. V letošnji sezoni so rumeni, ki so konec tedna podaljšali pogodbo z reprezentančnim bočnim branilcem Nicom Schlotterbeckom, zabeležili že trinajst zmag brez prejetega zadetka, s čimer so premagali tudi Bayern. Bayer Leverkusen, ki je v bundesligi na šestem mestu, počasi prihaja v boljšo formo. Na prvi preizkušnji po reprezentančnem premoru so minuli oknec tedna s 6:3 premagali Wolfsburg, ki se očitno seli v drugo nemško ligo.

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Rim

Italijanski nogometaši imajo novega začasnega selektorja

Po grozljivki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ima italijanska nogometna reprezentanca novega selektorja.
10. 4. 2026 | 16:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
V lovu za rekordom

Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

Bruno Fernandes je bil v premier league izbran za igralca meseca, s čimer se je izenačil s slavnim rojakom. Pred njim sta le Thierry Henry in Kevin De Bruyne.
10. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Olimpijina okrepitev

Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

Novi športni direktor slovenske nogometne prvake vidi z vidno vlogo v Evropi. Uspeh pride z jasno strategijo, načrtom in enotnostjo. Navijači del identitete.
10. 4. 2026 | 12:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
10. 4. 2026 | 10:33
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Razpis

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Prihodnost in gospodarstvo

Zakon naj prepreči predvolilno deljenje bonbonov

Slovenija potrebuje nov razvojni model. Prihajajoča kriza zahteva drugačno gospodarsko politiko.
11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Razbremenitev dela

Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Razbremenitev dela

Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več

