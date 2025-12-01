Oblak se je vrnil v slogu in ravno pravi čas za derbi

Jan Oblak se je vrnil po poškodbi in ohranil mrežo nedotaknjeno za zmago Atletica proti Oviedu (2:0), Jaka Bijol je bil na pragu točke na Etihadu, toda Manchester City se je z golom Phila Fodna rešil v izdihljajih tekme (3:2). Poškodovani Benjamin Šeško je izpustil tekmo Manchester Uniteda pri Crystal Palaceu (2:1), Sandi Lovrić pa je s klopi spremljal zmago Udineseja v Parmi (2:0). Torek v Španiji prinaša derbi Barcelona vs. Atletico.

V španski la ligi se nadaljuje mrtvi tek med madridskim Realom in Barcelono, ki se mu počasi pridružuje tudi Atletico. Barcelona je kljub hitremu zaostanku z dvema goloma Danija Olma prišla do pomembnih točk pri branjenju naslova. Alaves je premagala s 3:1 in skočila na vrh lestvice. Potem ko je Pablo Ibanez že v prvi minuti zadel za presenetljivo vodstvo gostov, je Barça odgovorila prek najstniške zvezde Lamina Yamala, ki mu je podal povratnik po poškodbi Raphinha.