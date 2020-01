FOTO:Jan Oblak v Savdski Arabiji praznih rok kljub odličnemu večeru

Oblak: Naprej z dvignjenimi glavami

Vratar Jan Oblak (drugi z desne) je nosil kapetanski trak Atletica. FOTO: AFP



Atalanta bi lahko dobila še eno enajstmetrovko

Tudi Oblakov predhodnik v reprezentančni majici št 1. Samir Handanović je uspešno opravil svoje poslanstvo na derbiju med Interjem in Atalanto. Takole je tik pred koncem tekme ustavil tudi strel Luisa Muriela z bele točke. FOTO: AFP



Handanović: Bil je že čas, čakal sem dve leti



Naslednji na vrsti prijatelj Valter Birsa

Nedeljski derbi italijanskega prvenstva v Rimu je pripadel Juventusu, ki je premagal Romo z izidom 2:1 in na lestvici pobegnil Interju za dve točki. Takole so se Torinčani veselili gola Cristiana Ronalda. FOTO: AFP

Tudi konec tedna se je potrdilo dolgo znano dejstvo v slovenski nogometni reprezentanci: kaj bi dali njeni navijači, da bi eno od majic s številko 1 zamenjali za sedmico, osmico, devetko enake ravni ... Blestela sta takokot njegov predhodnik, toda slovenska vratarja nista bila dovolj za izpolnitev načrtov Atletica in Interja.Oblak v finalni tekmi za španski superpokal ni razočaral, preprečil je štiri gole poznejšemu zmagovalcu Realu (streljali soin), dobro sodeloval s soigralcema Felipejem in Gimenezom, ob tem pa uspešno polovil več predložkov v kazenski prostor Atletica. Po 120 minutah brez gola (0:0) je sledilo izvajanje enajstmetrovk, pri katerem so bili boljši Realovi strelci in vratar, Real je ozaljšal vitrino z novo lovoriko ...Odlična tekma na štadionu kralja Abdullaha v Džedi – na njem je ob prehodu let 2011 in 2012 deloval tudi slovenski selektor– je ponudila dovolj priložnosti za kakšen gol. Najlepšo je zamudil Atletico, toda Realov vezistje izkušeno zrušiltik pred morda odločilnim strelom za zmago Atletica ... Za to potezo (in rdeči karton) sta mlademu Urugvajcu čestitala tako njegov trenerkot kolega... Nekateri v Španiji so že namignili, da je razplet superpokala, v katerem je Barcelona izpadla že v polfinalni tekmi z Atleticom, napoved podobnega scenarija tudi v španskem prvenstvu. Bomo videli, tudi Atletico je bil blizu, toda v zadnjem dejanju mu ni šlo. Morda bi prišel Oblaku prav tudi kakšen nasvet Handanovića, Škofjeločan je namreč ob vseh strelih Realovih nogometašev z bele točke izbral napačno stran.»Bili smo zelo blizu, igrali smo kar dobro tekmo. Nadzorovali smo potek igre, toda izgubili po enajstmetrovkah. Lahko gremo naprej z dvignjenimi glavami,« je po tekmi povedal Jan Oblak.Ni bilo namreč spektakularno le v Saudski Arabiji, dan prej je bilo podobno tudi v Italiji. In ne zgodi se prav pogosto, da bi derbi serie A zaznamovala slovenska legionarja.inje to uspelo med dvobojem Interja in Atalante, regionalni derbi črno-modrih klubov je postavil na piedestal nekdanjo št. 1 slovenske nogometne reprezentance.Gostje iz Bergama so opazno želeli opraviti več od osvojene točke za izid 1:1. Zasedba trenerjase je namreč povlekla na svojo polovico in se osredotočila na nasprotne napade; glavna aduta za tovrstno taktiko sta bilain. Tudi Iličić se je trudil na desni strani Atalantine enajsterice in morda bi gostom celo uspelo zmagati, če jih ne bi ustavila sodnik in – vratar Handanović. Prvi jih je s »pomočjo« oslepelega VAR oškodoval za očitno enajstmetrovko in izključitev Martineza, drugi je v izdihljajih tekme ustavil prav strel gostov z bele točke. Ubranil je poskus»Saj je bil že čas, dve leti namreč nisem bil uspešen pri branjenju enajstmetrovk,« je razkril Ljubljančan. Handanović ne sodi zaman na vrh specialistov za enajstmetrovke, saj je ustavil kar 24 od 79 poskusov v italijanskem prvenstvu (30 odstotkov)! »Recept za uspeh? Delno gre za talent, delno za študiozni trening. Kdo so bili najboljši izvajalci enajstmetrovk, s katerimi sem se soočil? Zanesljivo so toin. Do zadnjega trenutka namreč opazujejo vratarja in njegovo smer gibanja, šele nato se odločijo za strel,« je dodal Handanović.»Vedeli smo, kaj nas čaka z Atalanto, saj njeni igralci dolgo delujejo v istem kolektivu, kar so navsezadnje dokazali tudi v ligi prvakov. V prvem polčasu smo delovali dobro, v drugem nismo parirali Atalanti,« je po osvojeni točki razmišljal slovenski vratar, ki bo poleti dopolnil 35 let, in nato dodal: »Boj za prvaka z Juventusom? Vse je odprto, a v prihodnjih tekmah moramo pokazati več. Tudi zato že razmišljamo o dvoboju s Cagliarijem.« Potem ko je opravil z Iličićem, Handanovića torej v naslednjem dvoboju čaka snidenje z enim od najboljših prijateljev – v majici Sardincev namreč deluje tudi