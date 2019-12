Jan Oblak v top 25 nogometašev na svetu po izboru Guardiana

London

Duhovnik na vratih

REUTERS Škofjeločan brez velikega pompa prikazuje najbolj neverjetne obrambe. FOTO: Reuters

Na seznamu še Handanović

- Vratar Atletico Madrida in slovenske nogometne reprezentanceje na lestvici stoterice najboljših nogometašev na svetu po izboru britanskega Guardiana za sezono 2019 pristal na 24. mestu. V izboru sodeluje 239 glasovalcev iz 63 držav, med njimi so legendarni nogometaši, kot soinZa zdaj pri Guardianu niso razkrili le še najboljše deseterice nogometašev, na lestvico pa se uvrstijo le tisti igralci, ki so prejeli točke od vsaj petih glasovalcev.Oblak, ki je bil lani v Guardianovem izboru na 27. mestu, je letos napredoval za tri. »Ko je Atletico odigral prvo pripravljalno tekmo za novo sezono, je kapetanski trak nosil Oblak, kar kaže na to, kakšen status si je ustvaril s svojimi skorajda brezhibnimi predstavami v petih sezonah,« so v obrazložitvi pri 26-letnemu Škofjeločanu laskavo zapisali pri Guardianu.»Morda ni najbolj spektakularen, zagotovo ni najbolj vpadljiv, vsekakor pa je najbolj zanesljiv, miren vratar na svetu, ki brez velikega pompa prikazuje najbolj neverjetne obrambe,« so še zapisali pri Guardianu, medtem ko jeza El Pais dodal, da gre za »klasičnega vratarja, ki na igrišču prikazuje čudeže z vso resnostjo duhovnika: trezno, spretno in morda je najpomembneje to, da svojo mirnost prenaša tudi na ekipo.«Pri Guardianu so še duhovito dodali, da se navijači Atletica ob predstavah Oblaka le takrat niso počutili varno, ko so se bali, da bo zapustil ekipo iz Madrida. A k sreči se je končno odločil, da bo ostal, in podaljšal pogodbo do leta 2023.Med stoterico bo Oblak bržčas tretji med vratarji; za zdaj je pred njim na 21. mestu le vratar Barcelone, med top 10 igralci minule sezone, ki jih Guardian za zdaj še ni razkril, pa bo bržčas vratar zmagovalca lige prvakov Liverpoola, BrazilecNa lestvici top 100 je ob Oblaku od Slovencev le še. Vratar milanskega Interja je pristal na 98. mestu.