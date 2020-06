Jan Oblak: Več ljudi bo govorilo o meni, bolje bo

Atletico zaostaja za mesti, ki vodijo v ligo prvakov

Jan Oblak med enim od junijskih treningov Atletica. FOTO: Reuters



V tej sezoni ne ge le za dvoboj Oblaka in Courtoisa

Slovenski reprezentantje v pogovoru za španski športni dnevnik Marca odprl veliko tematik, povezanih s klubom, svojo prihodnostjo, položajem, v katerega je zašel svet, in svojih prihodnjih izzivih. »Nahajamo se v delikatnem položaju. Ne le nogometaši, vsakdo. Vidimo, kako nepredvidljive so stvari in kaj vse se lahko zgodi. S klubom ostajamo solidarni tudi v težkih časih, to vam lahko zagotovim,« je zatrdil Škofjeločan.Spregovoril je tudi o morebitni tekmi za najboljšega vratarja na svetu. »Ne razmišljam o individualnih nagradah ali zlati žogi. Poskušam biti le vsak dan boljši. Vi pišete o meni …, seveda upam, da boste lahko pisali o vse boljših obrambah. V tem primeru bom zadovoljen s svojo kariero. Na koncu bomo videli, kaj sem dosegel in ali sem izpolnil svoje cilje.«Velik izziv bo imel že v preostanku te španske sezone. Atleticu namreč ni šlo po načrtih, ta čas zaostaja celo za četrtim mestom, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov. »V tej sezoni smo doživeli marsikaj, trenutno smo lahko veseli, da sploh lahko vadimo. Seveda, toda naš cilj je enak, zagotoviti si moramo nastop v ligi prvakov. Odmor je bil dolg, nihče zares ne ve, kako je pripravljen, toda v preostalih 11 kolih moramo osvojiti dovolj točk za najmanj četrto mesto,« je prepričan Jan Oblak.Ta čas ne razmišlja, ki v vsaki sezoni pripade vratarju, ki je v španskem prvenstvu prejel najmanj golov. »Uf, ta boj zdaj ni v ospredju. Seveda moramo prejeti čim manj golov, saj to pomeni, da bomo bližje zmagam in točkam. Toda v tej sezoni ne bijeva bitke le jaz in, v igri so še trije vratarji. Bomo videli, kako bo, toda ključne so zmage.«