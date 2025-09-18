Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je v sredo na Anfieldu proti Liverpoolu odigral svojo 500. tekmo za Atletico Madrid. Vendar je pričakoval, da se bo lov na pokal lige prvakov začel drugače. Atletico je doživel poraz, s 3:2 je bil boljši Liverpool. Raje ne bi izgubil tekme, je dejal Škofjeločan, ko so ga po tekmi povprašali o jubileju.

»Bilo je težko. Začeli smo slabo, a smo se vrnili v igro. Potem ko smo izenačili na 2:2, mislim, da bi morali bolj pritiskati, da bi dosegli tretji gol. Nisem preveč razmišljal o izenačenju. Razmišljal sem, ali bi lahko dosegli tretji gol in zmagali,« je po tekmi dejal kapetan slovenske nogometne reprezentance v izjavi za Evropsko nogometno zvezo (Uefa).

Svojega jubilejnega 500. nastopa v dresu Atletica Madrida zato ni mogel proslaviti: »Po porazu o tem ne razmišljaš toliko. Raje ne bi izgubil te tekme. Gre za veliko številko, ampak po porazu se ne zdi več tako pomembna.«

Edini slovenski nogometaš v letošnji izvedbi lige prvakov, ki je že igralec z največ nastopi v zgodovini kluba iz Madrida, se je pred tekmo v ligi prvakov pogovarjal tudi s špansko Marco, za katero ni skrival, da želi z madridskim kolektivom poseči po najvišji kroni v evropskem klubskem nogometu.

Ko so Oblaka vprašali o njegovih ciljih v ligi prvakov, se ni sprenevedal: »Vsako leto so moje sanje osvojiti ligo prvakov. Do sedaj mi ni uspelo, a vedno verjamem, da je mogoče. Pot je dolga in težka, a želja je vedno ista.«