Jan Oblak za Marco: Pomembno je, da trener čuti, kaj pomenim ekipi

Jan Oblak je veliko ime. Tako veliko, da je največji športni dnevnik v Španiji Marca na naslovnici napovedal veliki intervju s kapetanom slovenske nogometne reprezentance in drugim kapetanom madridskega Atletica. Ob jubileju, prvem desetletju v Španiji, Madridu in Atleticu je 30-letni Slovenec, za katerega je avtor pogovora zapisal, da ni naklonjen poglobljenim intervjujem (in res tudi ni), nekoliko bolj »odprl dušo« in povedal marsikaj zanimivega.

Oblak je pogovor začel pri koncu leta. »Počutim se dobro. Zadnji mesec je bil zame zelo pomembnem na klubski in reprezentančni ravni. Prvič smo se uvrstili na evropsko prvenstvo. Zelo sem vesel in mislim, da se to odraža na igrišču,« je povedal slovenska in Atleticova št. 1, ki še ni na vrhuncu svoje kariere.

Jan Oblak je srečen tudi v objemu srčne izbranke srbske teniške igralke Olge Danilović. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Lansko leto sem imel zaradi poškodbe dovolj časa za razmišljanje. Prišel sem v zrela leta, ko še nisem zelo star, a tudi mlad nisem, tako da mislim, da moje obdobje prihaja. Trenutno gre vse tako, kot mora iti. Na koncu sezone se bo ocenilo, ali sem na najboljši ravni oziroma na kakšni,« Škofjeločan dobro ve, da so najboljša vratarska leta še pred njim. Preteklo sezono je tudi dvomil o moštvu, o sebi.

»Na splošno se je dvomilo o vsem in vseh. Moštvu ni šlo, posameznikom ni šlo, nobeden ni bil tako dober, kot je običajno, a to so trenutki. Na koncu minula leta povedo vse. Bil sem zelo konstanten, če gledate tekmo za tekmo, je treba gledati tudi celotno sezono. Se zgodi slabša, morda je bila v zadnjih sezonah le ena. To se zgodi, toda nikoli nisem dvomil o sebi. Zavedam se kakovosti, ki jo imam, vsak dan treniram, da bi bil najboljši. Ni bilo lahko, ko ne gre vse tako, kot si želiš, a to je življenje, ne nogomet.«

Manchester City se je 'zaklenil' pred napadi

Jan Oblak je že 10 let pri Atleticu in v tej sezoni deluje zelo dobro, morda najboljše doslej.

»Ne vem, ali je najboljši tisti, ki igra najboljše, ali tisti, ki igra najlepše. So drugi časi in so različni načini igranja, različni igralci, različne sezone in moštva, ki se razvijajo. Tudi Atletico se je razvijal, a zato je potreben čas. Trudimo se igrati več, imeti več žoge v posesti, a ne gre vedno. So tekme, ko trpiš in ne moreš igrati tako, kot želiš. Tudi tekmeci ti preprečujejo stvari, ki jih želiš početi. Smo pa v dobrem trenutku. Če bo tako, bo v redu. A tudi slabo nam gre lahko in lahko je slabo, toda to je nekaj normalnega v nogometu. Tega se je treba zavedati, glave morajo biti hladne, biti na normalni ravni duha, ko zmaguješ ali izgubljaš. Ni vse evforija ali žalost,« je bil umirjen Oblak in se dotaknil ocene, ali je morda prišlo obdobje, ko Atletico lahko opravi s slovesom obrambnega moštva. V tej sezoni je med najbolj učinkovitimi v ligi prvakov.

V Španiji je bil Jan Oblak petkrat izbran za najboljšega vratarja LaLige. FOTO: Vincent West/Reuters

»Številke zagotovo ne povedo vsega. Pride tekma, ko igraš malo bolj obrambno in takoj rečejo, da se samo branimo. A brani se vsako moštvo na svetu. Pred dvema letoma proti Manchester Cityju smo se na prvi tekmi močno branili, trpeli, doma pa smo napadali in oni so se 'zaklenili'. City! Moštvo, ki igra najlepši nogomet z največjo posestjo,« je pojasnil svoj igralni pogled o Atleticu in se dotaknil tudi svoje vloge na igrišču, ki je zaradi bolj napadalne igre tudi rahlo spremenjena.

»Normalno je, da spremenjen slog igre spreminja vloge igralcev. A se prilagodiš. Nikoli nisem imel težav, če bi se moral postaviti višje, nižje ali karkoli drugega. Svojim branilcem vedno rečem, da imam raje, če so oddaljeni od mene, ker imam boljši pregled nad žogo. Globlje, ko gredo, manj vidim in bolj je zapleteno. So pa različna obdobja igre, ko veliko napadamo, ko imamo več žoge v posesti, tekmec pa manj in ima manj priložnosti. Eno gre z drugim. Najpomembnejše pa je, da je treba vsako tekmo igrati na polno in jo zmagati,« je zatrdil, da je prilagodljiv za vse spremembe.

Liverpool? Premagali smo najboljšega v Evropi

Atletico podobno kot je nekoč na starem štadionu Vicente Calderon tudi na novem Metropolitano z glasnimi navijači ustvarja težko osvojljivo utrdbo. Nanizal je 20 zaporednih zmag. »Navijači so vedno zelo pomembni. Ta povezava zelo pomaga in imajo pomembno vlogo pri teh zmagah. Pomembni so za našo samozavest. Ko verjamejo, se to odraža na igrišču,« je priznal, da so navijači sestavni del Atleticovih uspehov, ki bi v tej sezoni lahko bili šampionski v ligi prvakov.

Jan Oblak je na Anfieldu uprizoril eno od najboljših vratarskih predstav v zgodovini. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Sanje se vedno lahko sanjajo, a o tem nima smisla razmišljati. V ligi prvakov smo dobre izide dosegli v skupinskem delu tekmovanja. Ampak le zato, ker smo premagali Feyenoord v gosteh. Če ne bi, bi se lahko zapletlo z napredovanjem. Zdaj se vse zdi odlično, a na koncu izid vse spremeni. V ligi prvakov vsaka tekma veliko pomeni. Za nas je pomembno le, da bomo bili na ravni, na kateri moramo biti. Vsakogar lahko premagamo,« je povedal Oblak, ki je leta 2016 že okusil čarobnost finala lige prvakov in grenkobo poraza. Se mu je pogosto zavrtel film nesrečnega finala?

»Nisem veliko razmišljal o njem. Prišli smo do finala, nismo je zmagali. Prišli smo daleč, imeli smo dobro sezono, izločili Barcelono, Bayern, a to ni bilo dovolj. Nismo imeli sreče, izgubili smo po strelih z bele točke. Nič, tako pač je. Od takrat iščemo novo priložnost in upam, da bo prišla ter da jo bomo izkoristili,« Oblak ni ujetnik preteklosti, v kateri je imel vrsto imenitnih tekem. Za nekatere je bila predstava na slovitem Anfieldu v Liverpoolu v zmagi s 3:2 njegova najboljša in ena najboljših nasploh.

»No, ne vem, res ne vem. Veliko tekem sem odlično branil, mislim, da tudi v polfinalu proti Bayernu leta 2016. Nihče ni pričakoval, da bomo premagali Liverpool. To je tisto, o čemer sem govoril. Da lahko premagamo vsakogar in takrat je bil Liverpool verjetno najmočnejši v Evropi,« ni evforičen ob spominih na tekme, na katerih je bil najboljši. Tudi takrat ni bil, ko je trener Diego Simeone rekel, da ima Barcelona Lea Messija, Atletico pa Oblaka.

»Ni pomembno, kaj se govori v tisku, ali zunaj. Zame je pomembno, kaj človek čuti. In mislim, da El Cholo in kateri koli trener, ki sem ga imel v svoji karieri, čuti, kaj pomenim ekipi,« je postavil piko na i kapetan Slovenije.