Jan Oblak za navijače št. 1

Ljubljana – Slovenski vratar Jan Oblak je po mnenju navijačev madridskega Atletica najboljši igralec sezone 2019/20 v španskem prvenstvu. Novico so sporočili na uradni klubski spletni strani, potem ko so na družabnem omrežju opravili glasovanje med navijači v izboru petih zvezd.



Oblak je v glasovanju prejel 62 odstotkov glasov in zanesljivo slavil. Za 27-letni Škofjeločanom so se zvrstili Marcos Llorente (15 %), Renan Lodi (12 %), Alvaro Morata (10 %) in Mario Hermoso (2 %). Oblak je v pravkar končani sezoni z Atleticom v elitni španski ligi osvojil tretje mesto za madridskim Realom in Barcelono. Slovenski as je branil na vseh 38 tekmah v tem tekmovanju in 17-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Prejel je 27 golov.



Oblak bo s soigralci v tej sezoni nastopil še na zaključnem turnirju elitne lige prvakov. V četrtfinalu se bodo na Portugalskem pomerili z Leipzigom, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Tekma bo na sporedu 13. avgusta. Drugi četrtfinalni par je Atalanta – PSG. Preostali udeleženci četrtfinala bodo znani po odigranih povratnih obračunih osmine finala.