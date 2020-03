Jan Oblak zapustil trening Atletica, toda nared bo za Sevillo in Liverpool

Ena ključnih tekem za Jana Oblaka in soigralce

Lionel Messi (levo) in Zinedine Zidane bosta ta konec tedna sprejela velik izziv. FOTO: AFP



Setien zavrnil govorice, da je izgubil slačilnico Barcelone

Mikel Oyarzabal in soigralci bodo naslednji izziv Barcelone. FOTO: Reuters

Potem ko sta odločeni nogometni prvenstvi na obeh straneh(Liverpool in PSG si bosta nadela novi zvezdici),pa je zašla v kaos zavoljo višje sile, so oči uprte v Španijo, kjer bodo streljali z vsemi topovi. Igrali bodo tri spektakularne derbije.Potem ko je sinoči igrala, bo danes krenil v derbi– naslednji teden čaka oba izziv v ligi prvakov –, ki bo v Madridu pričakal. To je ena ključnih tekem zain soigralce, poraz proti Sevilli je zanje prepovedan. Lestvica primere division je zgovorna: Real 56, Barcelona 55, Sevilla 46, Getafe 45, Atletico 44, Sociedad 43, Valencia 41, …Trenerbo krenil nad goste z najmočnejšo zasedbo, v njej bodo – ob paru napadalcev– tudiin. Morebitna zmaga rdeče-belih bi bila najlepša popotnica v sredino povratno tekmo lige prvakov v Liverpoolu, kjer bodo branili prednost s prve tekme (1:0). Tam ne bo Liverpoolovega vratarja, lepše možnosti za igro ima Jan Oblak. Čuvaj Atleticove mreže že vadi s soigralci. Škofjeločan je zadnji trening resda zapustil po 15 minutah zaradi obilnih padavin in se preselil v telovadnico, saj je ravno prebolel virozo. Toda Simeone ga bo postavil v vrata tako proti Sevilli kot proti Liverpoolu.Derbi najvišje ravni se obeta ob 18.30 v Barceloni, kjer bo gostoval Real Sociedad. Gre za spopad ekip, ki med vsemi v Španiji igrata v najboljši formi. Bomo videli, kako se bo odzvala Barçina slačilnica na medijske govorice, da naj bi trenerizgubil zaupanje ključnih igralcev, tudiker naj bi se neprimerno vedel njegov dolgoletni pomočnik. Setien je zavrnil domnevni upor, kljub temu pa se je opravičil igralcem … Katalonci merijo na zmago, s katero bi začasno prehiteli na lestvici tudi Real, toda pri gostih velja izpostaviti več imen, kakršno je denimo 22-letniTudise bo soočil z velikim izzivom, čeprav goji lepe spomine na gostovanja v Sevilli. Todaga je nazadnje premagal leta 2012, tudi v nedeljo zvečer (21) bo ekipamerila na vse tri točke. Zidane želi osvojiti špansko prvenstvo in – če bo le možno – šokiratiter se nato posloviti in oditi v Torino. Tako namiguje vse več španskih in italijanskih medijev,bi bil namreč pravšnji klub za nov izziv slovitega Francoza. Real naj bi si že ogledoval »zamenjavo«: to bi bil argentinski trener, nazadnje menedžer