Jan Oblak znova tam, kjer je bil na začetku desetletja

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je med kandidati za najboljšega vratarja v izboru Fife The Best 2025. Fifa je razkrila nabor nominirancev v glavnih kategorijah ter moško enajsterico leta. Za igralca leta se poteguje enajst imen, to so Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Pedri, Harry Kane, Cole Palmer, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Raphinha.

Med trenerji so na seznamu Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez, Arne Slot. V ženski konkurenci je sedemnajst kandidatk. Podelili bodo še nagradi Puskas in Marta, nagradi za najboljša vratarja ter enajsterici leta.

Oblak je bil v ožjem izboru za vratarja leta že v letih 2019 in leta 2020. Nazadnje je končal tretji. O zmagovalcih odločajo navijači, mediji, kapetani in selektorji. Glasovanje traja do 28. novembra.