Janu Oblaku le ena zvezdica po zmagi v derbiju

Veliki madridski nogometni derbi je dobil novo poglavje. In to tudi v jutru po tekmi osmine finala domačega pokalnega tekmovanja močno odmeva. Atletico, pri katerem je že desetletje v vratih slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak, se je veselil zmage proti Realu s 4:2, tako vrnil mestnemu tekmecu za poraz pred kratkim v tekmovanju za španski superpokal, ter razgrnil visoke cilje v prihajajočih tednih novih izzivov.

Med navijači madridskih rdeče-belih je sicer zaznati evforijo, pri klubu so ponosno objavili podatek o rekordnih 60.000 permanentnih vstopnicah. Veliko predstavo z Realom si je na Metropolitanu ogledalo 68.000 navzočih, naš as tokrat ni bil med vodilnimi junaki zmage – privoščil si je napako pri prvem tekmečevem golu, pri ocenjevanju od ene do treh zvezdic pa je tokrat v športnem časniku As prejel le eno. Poročevalci so v taboru zmagovalcev najvišje ocenili Antoina Griezmanna in Axla Witsela, pri Realu jih je najbolj prepričal angleški čudežni deček Jude Bellingham.