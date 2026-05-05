Janu Oblaku se sanje v Londonu niso uresničile

Nogometaši londonskega Arsenala so se po tesni zmagi (1:0) na domačem štadionu Emirates proti madridskemu Atleticu uvrstili v finale lige prvakov. V njem se bodo v soboto, 30. t. m. v Budimpešti, pomerili z zmagovalcem sredinega dvoboja Bayern – PSG.

Polfinale lige prvakov Arsenal: Atletico M. 1:0 (Saka 45,), skupno 2:1 Bayern: PSG sreda, 21.00; prva tekma 4:5

Na uvodni tekmi v španski metropoli je bil izid 1:1, po videnem pa je bilo na dlani, da bo boj za finalni vizum silovit in negotov. Obe moštvi sta se v zadnjih prvenstvenih preizkušnjah pred tem povratnim evropskim spektaklom v polfinalu lige prvakov brezhibno odrezali, Arsenal se je povrh močno približal naslovu angleškega prvaka. Na krilih ugodnega razpleta zadnjih dni na Otoku se je odločno tudi te naloge, toda čvrsta madridska obramba na čelu z našim Janom Oblakom v vratih se dolgo ni dala. V izdihljajih prvega polčasa pa je v polno zadel spretni Bukayo Saka, potem ko je pred tem Oblak žogo odbil, v nadaljevanju pa je omenjeni nogometaš iz neposredne bližine vrat zadel v polno za navdušenje na tribunah.

V 2. delu so gostitelji delovali bolj zbrano in suvereno, Atletico je tudi v tej sezoni že prikazal nekaj lepših predstav, a vseeno je bila negotovost v zraku, domači si pač niso priigrali izdatnejše prednosti. So pa zdržali in se bo dvajsetih letih spet uvrstili v finale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Atletico pa je četrtič doslej obstal v polfinalu.