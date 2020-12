Janu Oblaku niso več pomembne zamore, hoče moštvene lovorike

Atleticovo leto 2021

Jan Oblak je preučeval izvajanje enajstmetrovk Sergia Ramosa. FOTO: Sergio Perez/Reuters



V derbi samozavestno in z veliko želje

Diego Simeone (levo) in Jan Oblak sta najmočnejša Atleticova aduta. FOTO: Javier Soriano/AFP



Atleticova nova igralna podoba mu je všeč

Jan Oblak pogreša prijatelja Diega Costo. FOTO: Peter Cziborra/Reuters



Lahko je še boljši

Jutri je dan D? Madridski derbi, v katerem se bostain Atletico Madrid v gosteh pri mestnem tekmecu Realu Madridu soočila z nogometno resnico: Ali Atletico zmore končati Realovo in Barcelonino vladavino in vzeti, kar si najbolj želi – naslov španskega prvaka.Pred derbijem na stadionu Alfredo Di Stefano je največji španski športni dnevnik Marca opravil velik pogovor z Janom Oblakom, slovenskim vratarjem, ki ga bo zelo, zelo težko ustaviti na poti do petega naziva najboljšega vratarja španskega prvenstva in lovorike zamora.Jan je najprej odgovarjal o težki poti do preboja v osmino finala, dvobojem s Salzburgom, in splošnem učinku v skupinskem delu tekmovanja.»Vedeli smo, da bo Salzburg zelo zahteven tekmec. Že v Madridu je bil. Rad napada, s šestimi igralci prihaja v napad in z vseh strani. Veliko smo trpeli, a na srečo niso zadeli. Mi smo zabili dva gola. Nismo igrali lepo, a smo dosegli, kar smo želeli. Na nekaterih prejšnjih tekmah bi si zaslužili več. Zdaj smo v osmini finala in ne vem, kaj nas čaka. Vsi tekmeci so težki. Najprej počakajmo, s kom se bomo pomerili, ampak o tekmi bomo razmišljali šele februarja,« je povedal o trnovi poti v LP, nato pa se je pogovor začel sukati proti osrednji zgodbi in možnosti rdeče-belih v boju za prvaka.Je leto 2021 naposled Atleticovo leto?»Za zdaj nam kaže dobro. Zadnje tekme smo igrali dober nogomet in zmagali na najpomembnejših tekmah. Sezona je dolga, so dobra in manj dobra obdobja, vselej je treba dati vse od sebe, iztržiti čim več točk. Ne glede na razvrstitev je na voljo še veliko točk,« je razmišljal 27-letni Škofjeločan in po odhodu Luke Dončića v ZDA najprepoznavnejši Slovenec v španski prestolnici in tudi Španiji.V Španiji je prepričanje, da je Atletico kandidat ali kar največji favorit za naslov španskega prvaka. Jan je bolj previden.»Vsakokrat sanjamo o zmagi, ne vidimo pa se v vlogi favoritov. So še druga velika moštva, ki se vedno bojujejo. Potem smo mi, ampak še drugi so v dobrem trenutku. Biti favorit je enako kot biti avtsajder. Razmišljamo o vsaki tekmi posebej. Tekem je še veliko, vsaka ima svojo zgodovino in zdaj je za nas pomemben le madridski derbi.«Pritisk je ogromen, a Jan ni preveč obremenjen s tem, da bi izguba domačega naslova pomenila neuspeh, kot menijo mnogi v Španiji.»Kaj si mislijo drugi, mi je vseeno. Ko nam gre dobro, govorijo lepo, ko nam gre slabo, slabo. To me ne moti, s tem živimo. Ne moti me to, da imamo možnost za zmago. V glavi sem pripravljen za vsak izziv. Navijači nimajo nikakršnega vpliva namen, kaj si mislijo o meni in o tem, da je moje moštvo najboljše. Na igrišču se trudimo po najboljših močeh za zmago. Upam, da bomo navijačem dali veselje z naslovom,« se Oblak ni prepustil evforiji in se je zazrl v derbi.»To je zelo pomembna tekma, v katero bomo šli samozavestni in z veliko želje. Potem bomo videli, ali smo naredili dovolj, da bi si zaslužili točko, tri ali nobene. Poskušali bomo zmagati.«Real je raznovrsten, toda to Oblaka ne skrbi. »Za vse Realove igralne različice smo se pripravili. To je le tekma in vse se lahko zgodi. S kakovostjo in talentom lahko zasukajo tekmo. Mi bomo dali maksimum, sto odstotkov. To je ključno in brez tega se ne gre na derbi,« je menil Oblak, ki je nared tudi za dvoboj sz bele točke.»Odlično strelja 11-m. Vratarja čaka do zadnjega. Poskušaš storiti vse predvsem strelca zmesti. Toda, če si zbran in čakaš do zadnjega trenutka, imaš manj možnosti, da ustaviš strel. Ogledujem in analiziram Ramosova izvajanja enajstmetrovk,« je razkril Oblak, ki je poudaril, da derbiji brez navijačev niso nič lažji. Raje ima polne tribune, ki ga spodbujajo.Atletico se je v tej sezoni spremenil, igralno preobrazil in ima več različic. Je drznejši?»Na zadnjih tekmah smo pokazali še eno značilnost, ki je ljudje niso vajeni. Igrali smo z večjo posestjo žoge, si priigrali več priložnosti, kar mi je bolj všeč. A se za vsakega tekmeca pripraviš posebej. Paziš, kako igraš in kako igra nasprotnik. Ne glede na vse je najpomembnejši visok ritem in želja po zmagi,« je o bolj privlačni in napadalnejši podobi povedal Jan in potrdil, da ima Atletico vselej tekmovalno moštvo. Letos pa še ...»Zrelejše. Kot moštvo smo rasli, skupaj smo drugo leto, prišel je, preživeli smo več časa skupaj. Smo mlada ekipa, a z izkušnjami velikih tekem. Ampak to, kar smo naredili doslej, ne pomeni nič, če ne bomo tako tudi nadaljevali. Niti za trenutek se ne smemo sprostiti. Do konca se je treba boriti, če želimo osvojiti naslov prvaku.«Jan je najboljši vratar v Španiji, toda vseeno sta le dva prejeta gola na desetih tekmah brutalni dosežek.»O tem nikoli ne razmišljaš. Na igrišče stopiš z mislijo o zmagi. Goli, ki jih prejmeš, ne pomenijo ničesar. Prejel sem le dva, ampak na eni tekmi lahko skrijete veliko, zato ne razmišljam o tem. Številke so pomembne na koncu, tam bodo pravilne. Osredotočen sem na končni cilj, vselej poskušam biti še boljši in se izboljšati tam, kjer se da. Ne smem se sprostiti, vselej moram biti zbran, ker le tak prejmem manj golov,« je povedal o svojem dosežku in poudaril, da ga bolj kot še peta zamora zanimajo moštvene lovorike.»Po toliko letih si resnično želim osvojiti naslov španskega prvaka ali v ligi prvakov. Tudi v prvi sezoni sem imel to željo. Liga prvakov so sanje za vse. Imeli smo priložnost, da jo osvojimo. Ampak zdaj razmišljati o naslovih, je nesmiselno. Pomembna je le naslednja tekma. Na koncu bomo preverili, ali smo izpolnili sanje in če smo srečni.«Oblakov impresivne predstave vzbujajo pozornost. Mnogi sprašujejo, ali je mogoče biti še boljši. V lanskem intervjuju za Marco je povedal, da še ni na najvišji ravni. Letos ...»V vseh vidikih se lahko še izboljšam in prepričan sem, da se še bom. Ne moreš obstati na ravni, ko se ne da biti še boljši. Ni igralca, ki ne bi mogel biti še boljši,« je ocenil sebe, a tudi vlogo trenerja»Dejstvo, da je že toliko let tukaj, kaže, da ima nekaj, česar drugi trenerji nimajo. Tako dolgo delovanje v istem klubu in da vas igralci pri tem sledijo, da se vsako sezono borite za naslov, ni lahko doseči. To veliko dobrega pove o njem. Vsakega igralca naredi še boljšega. To je mogoče opaziti na igrišču. Prepričan sem, da imamo z njim veliko možnosti,« je pohvalil Argentinca in pogovor zaključil o vlogi velikega prijatelja»V tej sezoni nima sreče, najprej poškodba, nato covid-19. Pomagal nam bo. Je poseben igralec. So ljudje, ki pravijo, da si ne moremo pomagati z njim, toda, kadarkoli je na igrišču, je nevarno. Z njim v moštvu lahko pričakujete iste stvari kot od Suareza. Oba sta zelo pomembna. Diega potrebujemo in upamo, da se bo vrnil v najboljši formi.«