  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Janža: V Stožicah so naši navijači vedno zelo glasni

    Slovenska nogometna reprezentanca odšteva do sobotnega spektakla v Ljubljani z reprezentanco Kosova, ko bo igrala brez Šeška in Gnezde Čerina.
    Na Brdu pri Kranju je opazno delovno vzdušje. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Na Brdu pri Kranju je opazno delovno vzdušje. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA, Š. R.
    13. 11. 2025 | 20:58
    4:08
    A+A-

    Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju se še naprej pripravlja na zelo pomembno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 s Kosovom, ki bo v soboto v Ljubljani. Selektor Matjaž Kek je na treningu imel na voljo vse razpoložljive moči, nekaj vprašanj sicer še ostaja, a v slovenskem taboru pravijo, da so dobro pripravljeni.

    »Končno smo imeli nekaj več dni za priprave, tako da je bilo malo bolj naporno kot ponavadi. Lahko smo naredili nekaj dobrih treningov,« je pred današnjim treningom na Gorenjskem dejal Erik Janža in nadaljeval: »Vemo, kaj hočemo, imamo pripravljenih več načinov, kako premagati Kosovo, seveda pa bo nekaj odvisno tudi od tekmecev. Gledamo pa v prvi vrsti nase, imamo načrt in upam, da ga bomo uresničili.«

    Tekma v Stožicah se bo začela ob 20.45, tribune pa bodo znova polne. »Vsaka tekma v Stožicah je čudovita, ko je razprodana. Nikoli nisem imel občutka, da bi imeli tekmeci več navijačev kot mi. Mogoče bo tokrat nekaj več gledalcev s Kosova, ampak bodo naši navijači glasnejši. To pa moramo tudi mi sprovocirati z igro, voljo, željo,« je dodal bočni branilec.

    David Zec je prav tako poudaril, da so dobro pripravljeni in da so bili dobrodošli dodatni dnevi za treninge. »Selektor je na njih poskušal različne variante, videl bo, katera najbolj ustreza. Osredotočili pa smo se na nas, včeraj smo prvič pogledali Kosovo. Seveda se bo nekaj vprašalo njih, ampak največ pa nas,« je povedal Zec.

    Tudi kosovska vrsta nadaljuje intenzivne priprave na tekmo, ki ji lahko dokončno prinese vsaj drugo mesto v skupini B in posledično vsaj dodatne kvalifikacije. Kot pravijo v kosovskem taboru, so vsi igralci »v odlični fizični pripravljenosti in pripravljeni na igro«.

    Selektor Matjaž Kek se s pozitivno energijo loteva slehernega treninga. Foto Blaž Samec/Delo
    Selektor Matjaž Kek se s pozitivno energijo loteva slehernega treninga. Foto Blaž Samec/Delo

    Tekmo v Ljubljani pričakujejo samozavestno, čeprav je bila Slovenija pred mesecem v Prištini boljša ekipa na dvoboju brez golov, računajo pa najmanj na točko. Branilca Mergim Vojvoda in Dion Gallapeni sta sicer Slovenijo ocenila kot težkega nasprotnika, a poudarila, da bodo v tekmo šli le z mislijo na zmago.

    »Pripravljeni smo na tekmo. Zavedamo se pomembnosti tega obračuna in se ga veselimo. To je tekma kot finale in vsak od nas si želi zmagati. Poznamo sposobnosti Slovenije, zato se zelo dobro pripravljamo. Igrali bomo kot v finalu in šli bomo na tri točke. Ena točka je dobra, ampak ko prideš na igrišče, igraš na zmago in mi gremo na zmago,« je za Kosovsko nogometno zvezo dejal Vojvoda.

    Gallapeni pa je dodal, da sta tekmi s Slovenijo in potem domača s Švico (Slovence v torek čaka še gostovanje na Švedskem) ključni pri pisanju zgodovine. »Ti dve tekmi sta za reprezentanco ključnega pomena. To je dodatna motivacija, saj vemo, da bomo z zmago na teh dveh tekmah dosegli nekaj zgodovinskega za Kosovo. Slovenija je v obrambi zelo kompaktna ekipa, a tudi ona potrebuje tri točke. Tudi mi merimo nanje, zato upam, da bo to odprta tekma.«

    Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi. Tokrat bo zmaga nujna, a jo bodo Slovenci lovili brez Benjamina Šeška in tudi brez Adama Gnezde Čerina, ki bo počival zaradi kartonov. Tudi Kosovo ne bo v polni zasedbi, saj bo manjkal prvi vratar Arijanet Muric.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za mundial 2026

    Ko ne trenirajo, uživajo v kavi in dobri volji

    Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju odšteva do spektakularne sobote v Stožicah in nato gostovanja v Stockholmu.
    Siniša Uroševič 12. 11. 2025 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Andraž Šporar: Zvrhan koš pozitivne energije

    Napadalec, doma iz Ljubljane, ki blesti v Bratislavi, bo pod posebnim drobnogledom, saj ga brez Benjamina Šeška čaka izjemen izziv.
    Siniša Uroševič 11. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš o Šutarjevem zakonu, Janševi nenadni skrbi za človekove pravice, spornih dokazih in proračunski blokadi v ZDA.
    12. 11. 2025 | 15:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dom starejših Rakičan

    Razrešeni direktor si želi svoj mandat nazaj

    Odpoklicani direktor je po mnenju takratnih nadzornikov dom oškodoval za vsaj pol milijona evrov. Novi vodja Vilko Kolbl napovedal revizijo poslovanja.
    12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenska nogometna reprezentancaMatjaž KekErik Janžakvalifikacije za SP

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Za Luko Dončića bo Dallas vedno dom

    Naš zvezdnik v Los Angelesu odgovarjal tudi na vprašanja o spremembah v Dallasu ter njegovih spominih na dneve, ko je tam igral.
    13. 11. 2025 | 22:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska reprezentanca

    Pred Šeškom več tednov počitka

    Kot poroča The Times, bo slovenski napadalec pri Manchester Unitedu moral izpustiti nekaj naslednjih tekem.
    13. 11. 2025 | 21:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za mundial 2026

    Janža: V Stožicah so naši navijači vedno zelo glasni

    Slovenska nogometna reprezentanca odšteva do sobotnega spektakla v Ljubljani z reprezentanco Kosova, ko bo igrala brez Šeška in Gnezde Čerina.
    13. 11. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spremembe zakonov

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Če bo sprejeta novela zakona, bo strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva, tudi delovne zvezke. Cilj je večja kakovost in nižji stroški za starše.
    Špela Kuralt 13. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU

    Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

    Brez podpore bo državna blagajna v Kijevu v nekaj mesecih prazna.
    Peter Žerjavič 13. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za mundial 2026

    Janža: V Stožicah so naši navijači vedno zelo glasni

    Slovenska nogometna reprezentanca odšteva do sobotnega spektakla v Ljubljani z reprezentanco Kosova, ko bo igrala brez Šeška in Gnezde Čerina.
    13. 11. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spremembe zakonov

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Če bo sprejeta novela zakona, bo strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva, tudi delovne zvezke. Cilj je večja kakovost in nižji stroški za starše.
    Špela Kuralt 13. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU

    Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

    Brez podpore bo državna blagajna v Kijevu v nekaj mesecih prazna.
    Peter Žerjavič 13. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo